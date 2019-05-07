Россияне не верят данным в декларациях о доходах чиновников

7 мая. FINMARKET.RU - Более трех четвертей (77%) граждан РФ
придерживаются мнения, что высокопоставленные государственные чиновники
, сенаторы и депутаты Госдумы в ежегодных декларациях не предоставляют полных данных о своих доходах и имуществе, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно результатам социологического исследования:
- - 37% граждан уверены, что высокопоставленные должностные лица и парламентарии в декларациях указывают "ничтожно малую" часть информации о своем имуществе и доходах,
- - 40% респондентов считают, что содержащаяся в декларациях информация отражает лишь незначительную реальных доходов и состояния указанных лиц.
- - и только 3% опрошенных полагают, что высокопоставленные госчиновники и парламентарии дают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе.
Социологи отмечают, что удельный вес россиян, скептически оценивающих готовность госчиновников дать исчерпывающие сведения о своих доходах и имуществе, фактически не меняется с апреля 2010 года.
Отношение к арестам чиновников
Отвечая на вопрос социологов об арестах экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева:
- - 31% участников опроса увидели в этом борьбу за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками,
- - 28% респондентов заявили, что эти аресты направлены на отвлечение внимания населения от реальных проблем в экономике,
- - борьбой с коррупцией это назвали 24% опрошенных граждан.
- - при этом опрос показал, что 40% россиян равнодушны к арестам и возбуждению уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников по обвинениям в мошенничестве, либо во взятках крупного размера,
- - чувство удовлетворения по поводу подобных действий испытывают 34% участников опроса.
Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
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