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07 мая 2019 года 09:17

Россияне не верят данным в декларациях о доходах чиновников

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
7 мая. FINMARKET.RU - Более трех четвертей (77%) граждан РФ придерживаются мнения, что высокопоставленные государственные чиновники, сенаторы и депутаты Госдумы в ежегодных декларациях не предоставляют полных данных о своих доходах и имуществе, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования:

  • - 37% граждан уверены, что высокопоставленные должностные лица и парламентарии в декларациях указывают "ничтожно малую" часть информации о своем имуществе и доходах,

  • - 40% респондентов считают, что содержащаяся в декларациях информация отражает лишь незначительную реальных доходов и состояния указанных лиц.

  • - и только 3% опрошенных полагают, что высокопоставленные госчиновники и парламентарии дают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе.

Социологи отмечают, что удельный вес россиян, скептически оценивающих готовность госчиновников дать исчерпывающие сведения о своих доходах и имуществе, фактически не меняется с апреля 2010 года.

Отношение к арестам чиновников

Отвечая на вопрос социологов об арестах экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева:

  • - 31% участников опроса увидели в этом борьбу за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками,

  • - 28% респондентов заявили, что эти аресты направлены на отвлечение внимания населения от реальных проблем в экономике,

  • - борьбой с коррупцией это назвали 24% опрошенных граждан.

  • - при этом опрос показал, что 40% россиян равнодушны к арестам и возбуждению уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников по обвинениям в мошенничестве, либо во взятках крупного размера,

  • - чувство удовлетворения по поводу подобных действий испытывают 34% участников опроса.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  чиновники,  декларации,  доходы

 
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пенсионер    07.05.2019
Если "Более трех четвертей (77%) граждан РФ" не верят чиновникам, депутатам то не для них ли придумали Ст. 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти?

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