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06 мая 2019 года 11:31
Доходы россиян стабильны
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
6 мая. FINMARKET.RU - Динамика реальных располагаемых доходов населения преподнесла странный сюрприз, считают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, странностью стало как раз продолжающееся ускоренное падение доходов, для которого, как считают в ЦМАКПе, нет оснований, пишет "Независимая газета". В первом квартале 2019-го реальные располагаемые доходы населения упали в годовом выражении на 2,3% - напоминают о таких оценках Росстата специалисты ЦМАКПа. "Это падение едва ли основано на реальных процессах, - сообщают они в обзоре "Тринадцать тезисов об экономике". - Оба основных компонента реальных доходов населения (суммарно порядка 60% их общего объема) - и реальная зарплата, и реальные пенсии - в течение последних пятнадцати месяцев были, скорее, стабильны (с учетом действия сезонного фактора), с легким намеком на повышение". "Так что взяться столь масштабному падению реальных доходов в годовом, 12-месячном, выражении, скорее всего, неоткуда", - считают в ЦМАКПе. Они приводят два объяснения происходящего. Первое - "возможно, имело место резкое сжатие других компонентов доходов (предпринимательского, доходов самозанятых, доходов от имущества), а также рост обязательных выплат". Кроме того, по замечанию экономистов, поступления процентных платежей по депозитам тоже должны были снизиться. Но есть и второе, альтернативное объяснение, к которому в ЦМАКПе, похоже, склоняются больше, - "банальная методологическая ошибка, почти неизбежная в условиях смены Росстатом методологии расчета доходов населения". Но не все эксперты сомневаются в падении доходов граждан. Ранее, когда Росстат опубликовал оценки за первый квартал, пересмотренные данные за прошлый год (вместо падения на 0,2% теперь там символический рост на 0,1%) и пояснения к новой методологии, директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов в своем Telegram-канале MMI сообщил, что сначала у него были опасения, вдруг начнутся чудеса с расчетом этого показателя, но пока все выглядит вполне убедительно. Социологические опросы фиксируют или ухудшение материального положения граждан, или, как минимум, отсутствие улучшений.
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