Россиян больше привлекают отечественные курорты

6 мая. FINMARKET.RU - Летний туристический сезон для операторов, продающих выездные туры, будет чуть лучше прошлогоднего. По прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), рост летнего турпотока и в этом году не превысит 10%, пишут "Ведомости" . ВЦИОМ подсчитал, что примерно 70% россиян вообще не планируют посещать другие страны в ближайшие год-два - в основном из-за дороговизны поездок. В летний сезон 2018 г. выездной турпоток вырос на 7-8% в сравнении с летним сезоном 2017 г., писало отраслевое издание "Вестник АТОР".

Дело действительно в стоимости туров. Причин ее повышения несколько, считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, но первая из них - из-за подорожавшего авиатоплива за 2018 г. примерно на 15% выросла цена чартерных авиаперевозок. Регулярные рейсы особо не подорожали, замечает М.Ломидзе: цена на них плавает и зависит от времени покупки - чем ближе к дате вылета, тем выше.

У исполнительного директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина иной прогноз: турпоток будет тем же, что и прошлым летом, возможен даже небольшой минус, экономических предпосылок к росту нет. По его оценке, летом 2018 г. турпоток вырос на 5% в сравнении с летом 2017 г.

Вторая причина, продолжает М.Ломидзе, - рост цен у абсолютного лидера выездного туризма, Турции: в этом году контракты с российскими туроператорами турецкие отельеры выставили в евро, а не в долларах, как раньше, в рублях вышло дороже. Это политически обусловленный переход, говорят опрошенные "Ведомостями" туроператоры.

Из-за подорожания Турции наметился небольшой переток туристов в другие страны, главным образом в Грецию, Тунис, Болгарию, Италию и Испанию.

Другая тенденция 2019 г. - рост турпотока на курорты России. В 2018 г. Краснодарский край принял более 17 млн туристов, на 6,2% больше, чем в 2017 г., сказано на сайте Федерального агентства по туризму. В Крыму отдохнуло рекордное количество за все постсоветские годы - 6,8 млн туристов, указано на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым, на 28% больше прошлогоднего. По прогнозу АТОР, туристов в Краснодарском крае и Крыму этим летом станет больше на 15-18%, чем в 2018 г. На внутренних направлениях ожидается рост организованного туризма примерно на 15%, прогнозирует С.Толчин.

Настрой на лето оптимистический, уверяет Сергей Ромашкин, гендиректор крупного туроператора на внутреннем рынке "Дельфин". Стабильным спросом пользуются курорты Краснодарского края - Сочи, Анапа, Геленджик, на 2-м месте - Крым. Крымский мост, по его словам, стал настоящей достопримечательностью.

Стоимость туров и здесь важна, продолжает он, с Нового года до 1 апреля компания продавала туры на лето с 15-процентной скидкой и зафиксировала 30-процентный рост продаж. С такой же скидкой раннее бронирование предлагал и "Интурист", компания также зафиксировала рост продаж на 30%.