Дольше всего ипотеку выплачивают жители шести регионов

6 мая. FINMARKET.RU - Первыми уйти на ипотечныемогут жители Калмыкии, Тывы, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыма, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия" . Специалисты РЭУ рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных регионах - сколько среднемесячных заработных плат требуется на выплату долга заемщика. В среднем по стране он составил от 39,4 до 98,2 - показатели внутри интервала считаются оптимальными. Однако в некоторых регионах коэффициент ниже или выше этого диапазона.

Значения, превышающие отметку в 98,2, говорят о высокой вероятности невыплат и, соответственно, того, что заемщики будут использовать ипотечные каникулы. Так, например, жителям Калмыкии, Ингушетии и Тывы, чтобы расплатиться по своим финансовым обязательствам, в среднем требуется 235, 190 и 158 месяцев соответственно (от 13 до почти 20 лет). Эксперты РЭУ прогнозируют, что банки республик столкнутся со значительным потоком заявок от граждан на предоставление отсрочки платежей. Также коэффициенты выше 98,2 зафиксированы в Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии.

Именно в этих субъектах жилищные кредиты в наименьшей степени обеспечены доходами - с учетом средней суммы кредитов и ежемесячного платежа, пояснил "Известиям" один из авторов исследования, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Колмаков.

Самый низкий риск ухода на ипотечные каникулы - в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Кировской и Брянской областях, а также в Москве, отмечается в докладе РЭУ. Эти регионы - лидеры России по уровню заработных плат, пояснил заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. По его словам, на Чукотке, в ЯНАО и НАО она в среднем достигает до 105 тыс. рублей в месяц. При этом размер ипотечного кредита в этих регионах обычно составляет 2-2,5 млн рублей. Статистика прошлых лет демонстрирует, что жилищные займы выплачиваются в среднем за 5,5 года, отметил Андрей Люшин.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в Калмыкии в январе и феврале не превысила 25,7 тыс. рублей, указала руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель. Не могут похвастаться высокими заработками также и в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии - там доход немногим превышает 25 тыс. Чуть лучше ситуация обстоит в Крыму и Тыве, где в среднем зарплата достигает 28 тыс. и 36 тыс. рублей соответственно. Еще один фактор, который объединяет часть этих регионов, - высокий уровень безработицы, отметила она.

Сегодня ипотечники стремятся закрыть кредит, висящий над ними дамокловым мечом, досрочно, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Поэтому, по его словам, массового спроса на ипотечные каникулы ждать не стоит.