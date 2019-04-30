ЦБ может недополучить от Сбербанка более полутриллиона рублей дивидендов

30 апреля. FINMARKET.RU -может недоплатить Центробанку в виде дивидендов более 661 млрд рублей в течение ближайших 3-х лет. Такие риски видят в Счетной палате, рассказали "Известиям" в контрольном органе.

Как отметили в, госбанк в 2016-2018 годах ни разу не направлял на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО. В Сбербанке отметили, что планируют прийти к 50-процентной планке в следующем году.

Государство владеет Сбербанком через ЦБ. Ему принадлежит 50% акций и одна голосующая. Сбербанк выплачиваетБанку России, а тот уже делает отчисления в казну. По федеральному закону №454 от 28 ноября 2018 года, доходы ЦБ, полученные в 2019 г. от участия в капитале Сбербанка по итогам 2018 г., будут перечислены в бюджет в полном объеме до 1 августа.

В Счетной палате ожидают, что в общей сложности в 2019-2021 годах бюджет недополучит от дивидендов крупнейших акционерных обществ с госучастием 1,3 трлн рублей. Таким образом, на Сбербанк приходится половина этой суммы.

В контрольном органе отметили, что в положении о дивидендной политике банка не указано конкретного размера отчислений, которые Сбербанк должен направлять на выплаты, но установлено, что банк будет стремиться в течение трех лет повышать его до 50% по МСФО. В Счетной палате подчеркнули, что решение о выплатах принимается общим собранием акционеров, а наблюдательный совет только дает рекомендации.

Фактически от чистой прибыли ПАО "Сбербанк России", определенной на основе консолидированной отчетности по МСФО, на выплату дивидендов было направлено: в 2016 году - 20%, в 2017 г. - 25%, в 2018 г.- 36,2%, заявили в контрольном органе.

Вывод о рисках недопоступления неналоговых доходов в части дивидендов основаны на анализе фактических выплат, размер которых в предыдущие три года в среднем составлял около 27,1%, уточнили в СП.

В пресс-службе Сбербанка "Известиям" сообщили, что не комментируют чужие оценки. При этом в кредитной организации отметили, что планируют заплатить 50% от чистой прибыли в виде дивидендов в 2020 году по итогам работы за 2019 год. Ранее банк сообщил, что в этом году по итогам 2018 г. заплатит акционерам 43,5% от заработанного. Для кредитной организации это рекордный размер.

Впрочем, Сбербанк - не единственная госкомпания, которая направит в этом году на дивиденды меньше 50%. Ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет ВТБ, заявил, что банк выплатит акционерам 15%. В пресс-службе ВТБ на вопрос "Известий", планирует ли кредитная организация переходить на 50-процентную выплату дивидендов в будущем, сообщили, что этот вопрос находится в компетенции основного акционера банка - правительства РФ.