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30 апреля 2019 года 12:05
ЦБ может недополучить от Сбербанка более полутриллиона рублей дивидендов
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Гавриил Григоров/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - Сбербанк может недоплатить Центробанку в виде дивидендов более 661 млрд рублей в течение ближайших 3-х лет. Такие риски видят в Счетной палате, рассказали "Известиям" в контрольном органе. Как отметили в СП, госбанк в 2016-2018 годах ни разу не направлял на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО. В Сбербанке отметили, что планируют прийти к 50-процентной планке в следующем году. Государство владеет Сбербанком через ЦБ. Ему принадлежит 50% акций и одна голосующая. Сбербанк выплачивает дивиденды Банку России, а тот уже делает отчисления в казну. По федеральному закону №454 от 28 ноября 2018 года, доходы ЦБ, полученные в 2019 г. от участия в капитале Сбербанка по итогам 2018 г., будут перечислены в бюджет в полном объеме до 1 августа. В Счетной палате ожидают, что в общей сложности в 2019-2021 годах бюджет недополучит от дивидендов крупнейших акционерных обществ с госучастием 1,3 трлн рублей. Таким образом, на Сбербанк приходится половина этой суммы. В контрольном органе отметили, что в положении о дивидендной политике банка не указано конкретного размера отчислений, которые Сбербанк должен направлять на выплаты, но установлено, что банк будет стремиться в течение трех лет повышать его до 50% по МСФО. В Счетной палате подчеркнули, что решение о выплатах принимается общим собранием акционеров, а наблюдательный совет только дает рекомендации. Фактически от чистой прибыли ПАО "Сбербанк России", определенной на основе консолидированной отчетности по МСФО, на выплату дивидендов было направлено: в 2016 году - 20%, в 2017 г. - 25%, в 2018 г.- 36,2%, заявили в контрольном органе. Вывод о рисках недопоступления неналоговых доходов в части дивидендов основаны на анализе фактических выплат, размер которых в предыдущие три года в среднем составлял около 27,1%, уточнили в СП. В пресс-службе Сбербанка "Известиям" сообщили, что не комментируют чужие оценки. При этом в кредитной организации отметили, что планируют заплатить 50% от чистой прибыли в виде дивидендов в 2020 году по итогам работы за 2019 год. Ранее банк сообщил, что в этом году по итогам 2018 г. заплатит акционерам 43,5% от заработанного. Для кредитной организации это рекордный размер. Впрочем, Сбербанк - не единственная госкомпания, которая направит в этом году на дивиденды меньше 50%. Ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет ВТБ, заявил, что банк выплатит акционерам 15%. В пресс-службе ВТБ на вопрос "Известий", планирует ли кредитная организация переходить на 50-процентную выплату дивидендов в будущем, сообщили, что этот вопрос находится в компетенции основного акционера банка - правительства РФ.
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Евгений Жигунов 30.04.2019
Очевидно, что Сбер приносит в бюджет страны существенный доход в виде дивидендов, но полагаться на него одного как-то наивно. У нас почти 500 банков в стране, чем они занимаются интересно, если от них нет прибыли в бюджет, а, ЦБ?
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