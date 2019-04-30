Переход коммунальщиков на онлайн-кассы обернется допзатратами

30 апреля. FINMARKET.RU - С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями. Но выполнение части этих требований невозможно, а других - приведет к новым расходам, предупреждает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) в письме председателю комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галине Хованской. Ассоциация отправила письмо 18 апреля, подтвердила заместитель исполнительного директора РАВВ Наталья Побединская. Не только они жалуются, ото всех идут обращения: от ТСЖ, энергетиков, организаций теплоснабжения, говорит Хованская, все недовольны, пишут "Ведомости"

Новые онлайн-кассы были введены, чтобы улучшить налоговый контроль. Они формируют в дополнение к бумажному электронный чек и передают данные о расчетах налоговикам.

И ресурсные или управляющие компании должны будут формировать чек, как только к ним поступит плата за услуги, объяснят Н.Побединская. Плательщик будет, как и прежде, получать квитанцию от банка, но позже еще и чек от компании, оказавшей услугу. Но для самих коммунальных организаций нововведение создает проблемы.

Ресурсоснабжающие компании часто не знают, кому именно оказывают услугу, у них нет договора с плательщиком, более того, потребитель и плательщик могут не совпадать - например, если дети оплачивают счета родителей, объясняет Н.Побединская. Эта информация необходима, чтобы сформировать чек с помощью ККТ, отмечает она, поэтому нужны поправки в закон о защите персональных данных. А чтобы была возможность направить электронный чек, плательщик должен передать адрес своей почты банку, а банк - поставщику услуг, что не всегда удастся сделать. При этом за работу без онлайн-касс грозит штраф, сетует Н.Побединская. От 75 до 100% суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб.

В письме РАВВ также отмечается, что переход на онлайн-кассы потребует дополнительных затрат. Водоканалам придется покупать, ремонтировать и обслуживать новую технику, приобрести или доработать программное обеспечение, нанять новых сотрудников и главное - больше платить банкам за передачу информации. Если у водоканала более 200 тыс. абонентов, то банку придется заплатить около 12 млн руб. в год, а на приобретение касс потратить 1,5 млн руб., говорится в приложении к письму. У водоканалов сложная финансовая ситуация, для них особенно тяжелы будут дополнительные расходы, отмечает Г.Хованская.

А Н.Побединская считает, что онлайн-кассы не помогут улучшить контроль за уплатой налогов, так как ресурсоснабжающим компаниям НДС начисляется по факту отгрузки, а не получения денег.

По мнению Г.Хованской, хорошо бы освободить коммунальные компании от необходимости устанавливать новые кассы, иначе вырастут их тарифы. Она сама выступает с такой инициативой. Вопрос будет прорабатываться, говорит представитель Минфина.