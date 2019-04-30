НПФ предлагают ограничить досрочные переводы средств

30 апреля. FINMARKET.RU - Досрочный перевод пенсионных накоплений гражданами необходимо ограничить, с таким предложением на прошлой неделе выступила Национальная ассоциация(НАПФ). Соответствующий законопроект направлен на имя руководителя рабочей группы по НПФ комитета по финансовым рынкам Госдумы Дмитрия Скриванова, пишет "Коммерсант". В ЦБ, Минфине и Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что законопроект к ним не поступал.

Согласно законопроекту, гражданам нужно сохранить возможность досрочного перевода пенсионных накоплений, но ограничить его одним разом в пять лет - в момент наступления фиксации инвестиционного дохода на счетах застрахованных лиц. В противном случае перевод не должен принимать ПФР. Так называемый "срочный переход", когда средства граждан переводятся через пять лет без потери инвестиционного дохода, по замыслу НАПФ, должен сохраниться. "Информацию о дате так называемого фиксинга застрахованное лицо должно получить через Единый портал госуслуг при подаче заявления,- заявил "Коммерсанту" президент НАПФ Константин Угрюмов.- Если человек подает заявление, то система должна сообщить, какая у него дата "фиксинга", чтобы он обратился в соответствующий ей срок".

Ранее другая пенсионная СРО - Ассоциация НПФ (АНПФ) - выступила со своим предложением, также оформленным в законодательную инициативу. По ее мнению, нужно совсем приостановить досрочные переходы между страховщиками до 2023 года. При этом оба лоббиста обосновывают свои предложения крупными суммами теряемого гражданами инвестиционного дохода. "В данный момент мы изучаем предложение коллег",- заявили в АНПФ.

С 2015 года действуют правила, согласно которым гражданин может подать два вида заявления на перевод пенсионных накоплений - срочное и досрочное. В случае подачи досрочного заявления перевод к другому страховщику осуществляется в первом квартале следующего года. При этом в случае если перевод произошел в год до наступления "фиксинга", то гражданин теряет весь накопленный инвестиционный доход с момента предыдущей фиксации. Эта фиксация происходит в момент вступления в силу договора и потом каждые пять лет. Для договоров, вступивших в силу в 2011 году и ранее, первый "фиксинг" наступил 31 декабря 2015 года. За четыре года действия штрафных санкций за досрочный переход граждане потеряли более 120 млрд руб.

"И предложение АНПФ, и идея НАПФ - это все-таки различные вариации так называемого пенсионного рабства. В предложении НАПФ ограничивается во времени право клиента сбежать из фонда, который его не устраивает с точки зрения доходности",- считает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. Однако, по его мнению, СРО правы в том, что пятилетка оказалась нерабочей и принесла только массовый ущерб застрахованным лицам, не повлияв на масштаб переходов. По мнению С.Околеснова, оптимальным был бы либо отказ от действующих штрафных санкций, либо их кардинальный пересмотр.