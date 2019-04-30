Пассажирам вернут разницу при обмене дорогих билетов на дешевые

30 апреля. FINMARKET.RU - Пассажиры поездов с 30 апреля могут переоформлять дорогиена более дешевые и получать разницу в цене. Начал действовать приказ Минтранса, которым внесены дополнения в правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

"Часто, когда пассажир менял билет на другую дату по более высокой цене, перевозчики не забывали попросить доплату. А вот с возвратом разницы, если новый билет оказывался, наоборот, более дешевым, всегда возникал вопрос", - рассказывает "Российской газете" председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Хорошо, что теперь эти разногласия урегулированы, добавляет собеседник "РГ". Пассажиры периодически переоформляют билеты, так что это важная норма.

Если при переоформлении билета стоимость нового проездного документа в соответствии с тарифами, действующими на момент переоформления, ниже стоимости первоначального приобретенного проездного документа, то пассажиру возвращается разница в стоимости проезда, говорится в приказе Минтранса. Но если новый билет дороже того, который пассажир купил ранее, попросят доплатить разницу.

Как напомнили в министерстве транспорта, сейчас билеты на поезда дальнего следования можно купить не более чем за 90 суток до планируемой поездки. Однако цены на железнодорожные билеты на одном и том же направлении за это время могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Например, в какой-то момент начнут действовать сезонные скидки, и билеты станут продавать по более низкой цене. Может быть и так, что пассажир купил билет по высокой цене за пару дней до выезда, но потом решил перенести поездку на более поздний срок. И билет оказывается уже не такой дорогой.

Новые правила действуют для случаев переоформления билетов, поясняет председатель Союза пассажиров России. То есть новый проездной документ выписывается с сохранением реквизитов, направления, как правило, на другой поезд, в другой вагон или на другую дату отъезда. Получается, что теперь у пассажира появляется возможность переоформить билет на другое место по более низкой цене. "Посмотрим, какая сложится практика выполнения этого приказа", - говорит К.Янков.