Потенциальных банкротов-физлиц стало меньше

30 апреля. FINMARKET.RU - Россияне реже оказываются в предбанкротном состоянии. По данным на конец марта 2019 года, из 42 млн банковских клиентов лишь 337,7 тыс. могут быть признаны несостоятельными, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс", с которыми ознакомились "Известия" . Годом ранее потенциальных банкротов было 410 тыс.

Показатель снижается на протяжении трех лет, отметили в "Эквифакс". В 2016 году число потенциальных банкротов в разные месяцы достигало 460 тыс., в 2017-м их было около 450 тыс. Потенциальные банкроты - это заемщики, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер долга превышает 500 тыс. рублей.

По итогам 1-го квартала 2019 года, доля таких неплательщиков составляет 0,8% от всех потребителей, имеющих, рассказал "Известиям" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. Одна из причин - рост числа платежеспособных клиентов с активными займами, который был вызван бурным кредитованием населения со стороны банков.

Закон о банкротстве физических лиц действует с 2016 года. В январе-феврале 2019-го арбитражные суды признали несостоятельными 8,3 тыс. физлиц.

Потенциальное банкротство далеко не всегда переходит в реальное, поскольку существуют досудебные механизмы, позволяющие его предотвратить, отметила юрист НЮС "Амулекс" Виктория Соколова. Например, граждане, которые испытывают финансовые сложности, могут обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы, рефинансирование, а также получить рассрочку платежей.

Сейчас, когда средние ставки по потребительским займам варьируются от 12 до 18%, у физических лиц меньше мотивации инициировать свое разорение - гораздо проще и выгоднее реструктуризировать долги, считает начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян. По его словам, банкротство - это крайняя мера. После такой процедуры шансы взять в будущем даже небольшой кредит, не говоря уже об ипотеке, в разы снижаются, подчеркнул эксперт.