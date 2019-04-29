.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 29 апреля составил 64,6917 руб.
29 апреля 2019 года 11:46
Долг бюджета перед аэропортами превысил 1 млрд рублей
|0
Валерий Матыцин/ТАСС
29 апреля. FINMARKET.RU - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обратилось в Минфин с просьбой выделить дополнительные средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта за услуги для госструктур. Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, пишет "Коммерсант". По действующим правилам Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия и ФСО освобождены от платы за услуги по аэропортовому и наземному обеспечению воздушных судов: операторы аэропортов обслуживают ведомственные суда по требованию безвозмездно. Возникающую задолженность компенсирует Росавиация за счет предоставленных из бюджета средств в рамках лимита на год. Как отмечает глава Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин, в последние годы аэропорты зачастую получают отказ в компенсации понесенных расходов, поскольку бюджетных средств на это выделяется недостаточно. По данным ассоциации, в 2015–2018 годах аэропорты недополучили за оказанные услуги в общей сложности 1,146 млрд руб. Задолженность продолжает расти: на 2019 год Минфин выделил Росавиации 252,7 млн руб., тогда как по состоянию на апрель агентство получило заявки от аэропортов на 797,85 млн руб. В феврале Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Росавиации и Минтранса солидарно 20,6 млн руб. за возмещение расходов прошлых периодов. В отрасли считают, что потенциальное удовлетворение иска создаст прецедент и повлечет волну разбирательств аэропортов с госорганами. До начала 2019 года Росавиация имела право отказывать аэропортам в компенсации в случае нехватки лимитов финансирования, но в январе правительство приняло постановление №7, которое лишает регулятора этого права. Одновременно постановление закрепляет обязанность Минфина выделять достаточное бюджетное финансирование для оплаты услуг операторов аэропортов. Если в данный момент средств бюджета недостаточно, Минфин обязан устранить задолженность перед аэропортами в следующем финансовом периоде. МАА направила в Минфин обращение, в котором просит увеличить лимит на текущий год.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.