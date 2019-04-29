Долг бюджета перед аэропортами превысил 1 млрд рублей

29 апреля. FINMARKET.RU - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обратилось в Минфин с просьбой выделить дополнительные средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта за услуги для госструктур. Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, пишет "Коммерсант".

По действующим правилам Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия и ФСО освобождены от платы за услуги по аэропортовому и наземному обеспечению воздушных судов: операторы аэропортов обслуживают ведомственные суда по требованию безвозмездно. Возникающую задолженность компенсирует Росавиация за счет предоставленных из бюджета средств в рамках лимита на год.

Как отмечает глава Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин, в последние годызачастую получают отказ в компенсации понесенных расходов, поскольку бюджетных средств на это выделяется недостаточно. По данным ассоциации, в 2015–2018 годах аэропорты недополучили за оказанные услуги в общей сложности 1,146 млрд руб. Задолженность продолжает расти: на 2019 год Минфин выделил Росавиации 252,7 млн руб., тогда как по состоянию на апрель агентство получило заявки от аэропортов на 797,85 млн руб.

В феврале Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Росавиации и Минтранса солидарно 20,6 млн руб. за возмещение расходов прошлых периодов. В отрасли считают, что потенциальное удовлетворение иска создаст прецедент и повлечет волну разбирательств аэропортов с госорганами.

До начала 2019 года Росавиация имела право отказывать аэропортам в компенсации в случае нехватки лимитов финансирования, но в январе правительство приняло постановление №7, которое лишает регулятора этого права. Одновременно постановление закрепляет обязанность Минфина выделять достаточное бюджетное финансирование для оплаты услуг операторов аэропортов. Если в данный момент средств бюджета недостаточно, Минфин обязан устранить задолженность перед аэропортами в следующем финансовом периоде.

МАА направила в Минфин обращение, в котором просит увеличить лимит на текущий год.