"Дачная амнистия": сроки продлят, действие расширят

29 апреля. FINMARKET.RU - В России могут в очередной раз продлить срок действия "дачной амнистии". "Мы считаем, что возможно продлить "дачную амнистию", и не только сроки ее проведения, но и расширить ее действие", заявил в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, изначально закон был шире дач, огородов и садов и включал в себя приватизацию жилья, индивидуальное жилищное строительство и много других вопросов, связанных с упрощенным порядком оформления прав собственности на недвижимое имущество, которое было во владении граждан.

П. Крашенинников отметил, что с момента вступления в силу с 1 сентября 2006 года закона о "дачной амнистии" и по данным на конец 2018 года было зарегистрировано в упрощенном порядке около 13,5 млн прав на объекты, в частности около 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства, около 3 млн гаражей, садовых домиков, другой бытовой недвижимости и более 7 млн земельных участков. "За весь период действия "дачной амнистии" в нее много раз вносились коррективы, некоторые нормы стали универсальными - в отношении гаражей, хозяйственных построек, бань, возведенных на участках для ведения дачного хозяйства или садоводства. В отношении объектов ИЖС действие "дачной амнистии" многократно продлевалось", - сказал глава думского комитета.

С 4 августа 2018 года поправками в Градостроительный кодекс был введен новый уведомительный порядок строительства и оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, а также на жилые, садовые дома, возведенные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства или дачного хозяйства.

"По новым правилам, установленным для объектов ИЖС, дачных и садовых домов, о начале и завершении строительства необходимо уведомлять орган строительного надзора, который контролирует процесс строительства, принимает решение о согласовании параметров строящегося объекта и передает все необходимые документы, в том числе направленные уведомления, в Росреестр для оформления прав на указанные объекты недвижимости", - напомнил П.Крашенинников.

И с 1 марта 2019 года регистрация прав на эти объекты, возведенные на дачных и садовых земельных участках, осуществляется только при соблюдении нового уведомительного порядка строительства.

Получается, что "дачная амнистия" закончилась в марте. Но, по словам П.Крашенинникова, "мы считаем, что возможно продлить "дачную амнистию", и не только сроки ее проведения, но и расширить ее действие". "Мы наметили несколько направлений, в которых необходимы корректировки", - добавил он.

Как сказал глава комитета, есть предложение продлить действие "дачной амнистии" - до 1 марта 2022 года. "Думаю, необходимо восстановить действовавший ранее упрощенный порядок оформления прав в том числе в отношении жилых домов, строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года (т. е. до вступления в силу последних изменений). Таким образом, оформление прав на них должно будет осуществляться на основании технического плана, подготовленного в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем, и при наличии права на земельный участок", - сказал П.Крашенинников.

Он отметил, что в отношении недостроенных жилых, садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить возможность использования упрощенного уведомительного порядка, когда в орган строительного надзора должно направляться вместо двух только одно уведомление - об окончании строительства. "Поскольку строительство было начато до вступления в силу новых требований и без уведомления, то нецелесообразно его запрашивать в дальнейшем", - считает П.Крашенинников.

"Еще одно предложение касается подачи документов в Росреестр для регистрации прав. Сейчас их направляет орган строительного надзора после всех проверок по завершении строительства. Но в таких случаях бывают задержки или даже злоупотребления. Думается, что нужно предоставить гражданам выбор - либо ждать направления документов органом стройнадзора, либо направить документы в Росреестр самим", - сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству.

Он также отметил, что для членов садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

Кроме того, предлагается продлить до 1 марта 2022 года возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ субъектами Федерации, в зависимости от видов объектов недвижимости. Это позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы (сейчас эта норма действует до 1 марта 2020 года).