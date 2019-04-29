Системы денежных переводов ограничили отправку денег в некоторые страны

29 апреля. FINMARKET.RU - Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.).потребовал установить ЦБ, рассказали "Ведомостям" три человека, знающих это от сотрудников платежных систем. Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, рассказывает один из собеседников газеты. Другой объясняет, что иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц.

Об этой схеме ЦБ рассказывал еще в январе, указывает первый собеседник "Ведомостей", и лимиты - это продолжение борьбы с

ЦБ вместе с платежными системами ввел лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана, поскольку именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов. Причем осуществляются они из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них, рассказывает второй собеседник "Ведомостей". Работает это так, описывал ЦБ: одни и те же люди, или "серийные отправители", неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляютденег. Как правило, делают они это в крупных торговых точках либо рядом с ними.

Целью подобных операций может быть как уход от налогообложения, так и вывод средств за рубеж, говорил ранее представитель ЦБ. Сотрудник одного из банков добавляет, что такие переводы - это расчеты за товары, по которым не подавалась таможенная декларация, в том числе они поступают в страну через Киргизию.

Как таковых лимитов на денежные переводы без открытия счета закон не устанавливает, говорит предправления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева. Системы денежных переводов могут вводить свои внутренние лимиты, отмечает сотрудник одной из них, но по закону ограничений для нерезидентов нет.

Введенные лимиты вряд ли скажутся на рядовых отправителях, считают сотрудники двух платежных систем. Один из них указывает, что средний ежемесячный перевод трудового мигранта составляет 35 тыс. руб.

Зато установление лимитов на переводы по определенным направлениям затруднит работу тех, кто вовлечен в незаконную предпринимательскую деятельность, но вряд ли поможет полностью перекрыть этот канал, считает А.Обаева. Обойти лимит просто - достаточно привлечь к переводам больше людей.

Но, как предупреждает представитель "Золотой короны", существует и риск перетекания оборота в неформальные каналы отправки переводов. Поэтому при введении лимитов именно по переводам без открытия счета важен сбалансированный подход, указывает он.