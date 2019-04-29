Чем грозит повышение ввозных пошлин на продуктовое сырьё

29 апреля. FINMARKET.RU - В Федеральной таможенной службе (ФТС) предлагают повысить импортныена часть ингредиентов для продуктов и напитков. В их числе - молочная сыворотка, масла и концентрат апельсинового сока.

Предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырьянаправила в Минсельхоз в апреле, пишет "Коммерсант" . Как отмечается в документе, по итогам анализа недостоверного указания таможенных кодов в ФТС выявили товары, имеющие схожие характеристики, но с разными ставками пошлин.

"Для недопущения ухода недобросовестных участников ВЭД от уплаты таможенных платежей в полном объеме" ФТС предлагает сравнять ставки, в частности повысив более низкие. В зависимости от вида сырья повышение может быть на уровне 3-10 процентных пунктов. В ФТС подтвердили "Ъ" отправку документа.

По словам собеседника "Ъ" в крупной продуктовой компании, фактически ФТС предлагает сравнять пошлины надля пищевой промышленности с продуктами, уже готовыми к употреблению.

Согласно данным ФТС, в 2018 году в Россию было ввезено более 1 млн тонн продовольственного сырья, на которое предлагается повысить пошлины, стоимостью свыше $780 млн.

Инициатива в первую очередь "грозит катастрофой" российским производителям соков, полагает источник "Ъ" в отрасли. Президент Российского союза производителей соков (РСПС; объединяет PepsiCo, Coca-Cola, "Сады Придонья") Максим Новиков поясняет, что промышленная переработка апельсинов на территориинерентабельна, поэтому все производители используют в качестве сырья концентрированный или замороженный сок. Ежегодно в страну завозится около 30-35 тыс. тонн такого концентрата из стран ЕС, который используется для выпуска примерно 20% всей российской соковой продукции, говорится в письме главы РСПС в Минсельхоз. В союзе оценивают весь объем производства соков в 2018 году в 241,1 млн дал.

М.Новиков предупреждает, что установление ввозной таможенной пошлины повлечет увеличение розничной цены на соки на 11-13%, что грозит падением спроса на 20-22%, снижением производства, закрытием предприятий и падением конкурентоспособности отечественной продукции. Инициатива также может привести к исчезновению ряда вкусов, в состав которых входит апельсиновый сырьевой компонент, добавляют в РСПС. Как отмечает М.Новиков, даже кратковременное введение подобных мер может подорвать стабильную работу всей отрасли.

Повышение пошлин беспокоит и производителей кондитерских изделий. По словам исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" (включает Mars, Nestle, "Объединенных кондитеров" и др.) Вячеслава Лашманкина, инициатива не только спровоцирует рост цен на сладости внутри страны, но и создаст производителям препятствия для развития на мировом рынке. Чтобы успешно конкурировать на глобальном уровне, необходимо иметь ингредиенты, сопоставимые по цене и качеству с сырьем, которое используют конкуренты, особенно это касается компонентов, которые в России не производятся, говорит он.

В Минсельхозе "Коммерсанту", что пока обсуждают предлагаемые меры по изменению пошлин на импорт продукции АПК с отраслевыми союзами. Решение, заверили в министерстве, будет приниматься в том числе с учетом необходимости сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, а также интересов производителей и потребителей.