Банки предупредили о рисках увеличения лимита платежей

26 апреля. FINMARKET.RU - Увеличение лимитов бесконтактной оплаты по картамбез введения пин-кода приведет к росту мошенничеств, считают банкиры.

Вопрос о рисках, возникших после повышения максимальной суммы покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код в платежной системе Visa, банки подняли на конференции по практическим аспектам борьбы с кибермошенничеством в финансовом секторе.

Если раньше пользователи карт могли таким образом совершать платежи на сумму до 1 тыс. руб., то с 13 апреля максимальная сумма выросла до 3 тыс. руб., напоминает "Коммерсант"

В частности, на эту проблему обратил внимание в своем выступлении директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев. Он напомнил, что по закону "О национальной платежной системе" в случае использования банковскойбез согласия клиента ее владелец обязан направить уведомление банку незамедлительно, но не позднее следующего дня после совершения операции. В итоге, по его словам, все операции, которые были совершены в это время и от которых отказался клиент, "банк, согласно законодательству, обязан возместить".

Как считает А.Голенищев, увеличение лимита сделает мошенничества с банковскими картами для злоумышленников более привлекательными.

Другие представители банковского сообщества и эксперты также видят риски роста мошенничества при увеличении лимита. Если клиент называет операции по карте мошенническими, бремя обратного доказательства в таком случае лежит на банке, отметил эксперт RTM Group Евгений Царев. По словам начальника управления статистического анализа банка "Ренессанс кредит" Сергея Афанасьева, по их исследованиям, доля мошеннических операций с бесконтактной оплатой в общем объеме незначительная, и потому даже утроение суммы платежа не потребует от банка существенных сумм компенсации хищений.

Однако в целом по банковской системе в прошлом году потери от несанкционированных операций в торговых точках составили 0,3 млрд руб., а с учетом увеличения лимита могут достичь 1 млрд руб.

При этом, как считает начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, увеличение лимитов вряд ли повлияет на механизмы борьбы с подобным мошенничеством.

В кулуарах форума звучало мнение, что, возможно, имеет смысл увеличить лимит лишь по отдельным банковским продуктам. В Visa этот вопрос оставляют на усмотрение банков. По словам руководителя департамента продуктов Visa в России Станислава Исмагилова, "каким образом можно реализовать такую возможность, решают банки".

Пока же возможность для мошенников совершатьна 3 тыс. руб. без пин-кода ограничена возможностью терминалов в магазинах эту оплату принимать. "Это происходит потому, что пока не завершены изменения в настройках банков-эквайеров и их процессинговых центров, - отмечает гендиректор компании "Мульти карта" Кирилл Свириденко. - Кроме того, многие банки-эквайеры регулируют величину лимитов при оплате без пин-кода в соответствии с внутренними правилами рисков и договоренностью с торговыми предприятиями".