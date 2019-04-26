Число закрытых для женщин профессий сократится в пять раз

26 апреля. FINMARKET.RU - Женщинам разрешат работать по профессиям, которые на протяжении многих лет считались вредными и опасными, а потому были закрыты для представительниц прекрасного пола. Проект приказа об этом согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами и скоро поступит на регистрацию в Минюст, рассказал директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж. Ожидается, что с 1 января 2020 года он вступит в силу

Никто больше не сможет запретить женщине работать на транспорте - морском, речном, железнодорожном и даже воздушном, в хлебопекарном производстве (если тяжелый физический труд заменен автоматизацией), уйдет ряд запретов в химической промышленности - там, где благодаря современным технологиям уже нет контакта с химическими веществами, пояснил "Российской газете" В.Корж в ходе Всероссийской недели охраны труда.

Останутся закрытыми для женщин 79 профессий, сказал он. Например, сохранится запрет на труд на производствах, где нужно поднимать и перемещать тяжести вручную и где превышаются нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, на подземных работах в горнодобывающей промышленности, на строительстве подземных сооружений и подземной добыче нефти (за исключением должностей руководителей, специалистов, не выполняющих физической работы, медицинского персонала). Тушение пожаров, водолазные работы, ручная чистка и ремонт паровых и водогрейных котлов, труб, печей, - все это тоже еще не для женщин.

Трудовые ограничения для женщин регулируются постановлением правительства, в нем - запрет на 456 профессий. После того как новый приказ минтруда будет утвержден, это постановление правительства будет отменено.

Валерий Корж не исключил, что список запрещенных для женщин профессий и дальше будет укорачиваться - по согласованию с учеными, профсоюзами и работодателями. В нем останутся только профессии, которые представляют потенциальную опасность для женского здоровья, в первую очередь - репродуктивного. Но условия труда на многих производствах улучшаются, и это повод допустить на них женщин.

"То, что вчера делалось по одной технологии, сегодня - совсем по другой. На предприятия пришла автоматизация, компьютеризация, появилось совсем другое оборудование, и на одном и том же предприятии у людей, которые выполняют, казалось бы, одинаковую работу, могут быть разные условия труда", - говорит В.Корж. Одно дело управлять "Ласточкой" или "Сапсаном", совсем другое - старым локомотивом.