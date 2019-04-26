Условия кэшбэка становятся все хитроумнее

26 апреля. FINMARKET.RU - Банковскиес функцией кэшбэка, когда процент от потраченной суммы банк возвращает на карточный счет деньгами или баллами, которые можно конвертировать в рубли, пользуются неизменной популярностью. Это наиболее простой, понятный и эффективный способ мотивации клиентов больше тратить, признают банкиры.

Предсказания о том, что банки перестанут начислять повышенный кэшбэк держателям карт из-за снижения межбанковских комиссий при карточных платежах (основная часть этих сборов достается эмитенту карты, и он делится ею с клиентами), пока не сбываются, пишут "Ведомости" . Многие модернизируют программы лояльности, добавляют новые категории повышенных выплат для действующих карт.

По подсчетам аналитиков Frank RG, за счет межбанковских комиссий (интерчейндж) банк может давать стандартный кэшбэк (на все покупки) не более 2,5%. Поэтому чаще всего банки распределяют его так: 1% – стандартный кэшбэк за любые покупки плюс 2–5% – повышенные выплаты от расходов в нескольких (1–5) категориях покупок. Некоторые карты предусматривают повышенныеот партнеров банков в 10–30%.

При выборе карты с кэшбэком нужно помнить, что указанный в рекламном буклете соблазнительный процент возвращается на карту далеко не всегда и не со всей потраченной суммы.

Стандартный кэшбэк условно называют «за любые покупки» – его обычно не начисляют за интернет-платежи, оплату коммунальных услуг и связи, покупку ценных бумаг и страховых полисов, ставки у букмекеров и проч. Но и тут бывают исключения.

Часто для получения повышенной ставки кэшбэка требуется выполнить дополнительные условия – как правило, совершать покупки на определенную сумму в месяц (чем больше траты, тем выше кэшбэк). Почти все ограничивают размер кэшбэка. Лимит может быть 1000 или 10 000 руб. Разовые крупные покупки могут остаться без кэшбэка.

Банки все чаще делают ставку на персонификацию, чтобы клиент мог настроить карту под личные потребности, например выбирать виды расходов для получения повышенного кэшбэка.

Кэшбэки по дебетовым картам в среднем ниже, чем по кредитным картам. Однако у большинства кредиток есть недостатки. Во-первых, банк может просто отказаться ее выдать. Во-вторых, снять кредитные средства с карты, если понадобится, можно лишь с большой комиссией – около 3%.

Чтобы извлечь из платежей картой максимум пользы, придется тщательно следить за своими расходами, чтобы выполнить необходимые условия: минимальный остаток на дебетовом счете, сумма ежемесячных трат. Придется помнить и дату смены категорий повышенного кэшбэка, чтобы не совершать без необходимости покупки в привычных местах, где кэшбэк уже не действует, отмечают "Ведомости".

Банкиры советуют при выборе карты внимательно изучить условия программы, чтобы понять, какие покупки и расходы банк включает в ту или иную категории кэшбэка (определяется по МСС-коду торговой или сервисной точки).