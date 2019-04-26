Правительство обсудит вопрос об увеличении доли оплаты труда в ВВП до 60%

26 апреля. FINMARKET.RU - В мае 2019 года правительство будет обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%. Поручения Минэкономики, Минтруду и Росстату "проработать вопрос об увеличении доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта до 60%" содержатся в перечне поручений главы правительства Дмитрия Медведева по итогам годового отчета правительства в Госдуме, пишет "Коммерсант". О результатах проработки ведомства должны доложить в правительство до 22 мая. Профильные министерства ранее не информировались о таком намерении. Тем не менее правительство формально находится в одном шаге до появления новой цели соцполитики, по масштабам вполне сопоставимой с целями майского указа Владимира Путина в 2018 году: рост доли оплаты труда в ВВП на 10 процентных пунктов является политически крайне привлекательным лозунгом.

По данным Росстата, в 2018 году на оплату труда в структуре ВВП приходилось 46,4%, на налоги - 11,8% и на прибыль - 41,8%. В абсолютных ценах - из 103 трлн руб. на оплату труда тратится 48 трлн руб. Динамика показателя с 1995 года показывает, что максимума в структуре ВВП доля оплаты труда достигла в 2009 году (52,6%), а минимума - в 1999 году (40,1%). С 2016 года она снижается (в 2016 году - 48%, в 2017-м - 47,6%).

Впрочем, вычисления этого показателя содержат множество подводных камней, отмечает "Коммерсант". Так, он включает в себя - и эту проблему констатирует Международная организация труда в докладе о зарплатах в мире 2017 года - налоги с ФОТ, и "чистое" влияние соотношения доли оплаты труда и капитала к валовому национальному доходу или ВВП на макропоказатели оценивать сложно. С другой стороны, и МОТ, и Всемирный банк в других работах констатируют сильное влияние на расчеты теневых доходов, стоимости, создаваемой в секторе госуправления, а также самозанятости - для РФ это влияние может быть сильнее, чем влияние политики правительства. Наконец, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в работах 2018 года убедительно демонстрировал, что из-за проблем с методологией расчетов (сопоставляются данные, в расчетах которых используются инфляция и дефлятор ВВП) истинная динамика доли оплаты труда в ВВП и стоимости рабочей силы для работодателей может быть принципиально иной, нежели отраженная в цифрах Росстата.

За дискуссией о производительности в первом приближении стоит и более политически значимый вопрос - соотношение доли оплаты труда и капитала во многом определяет корпоративные прибыли.

Обсуждение лозунга "60% ФОТ в ВВП" очень легко свести к популистски крайне перспективной дискуссии о том, сколько прибылей в масштабах всей экономики собственники должны передать трудящимся, а не реинвестировать в бизнес. Наконец, заключает "Коммерсант", само по себе обсуждение причин изменения доли ФОТ в ВВП крайне чувствительно: одной из таких причин может служить концентрация занятости в "суперкомпаниях" (Google, Walmart, Uber, Amazon), в РФ тот же эффект может обеспечивать концентрация занятости в Сбербанке, "Газпроме", "Ростехе", "Росатоме" - в огосударствленной экономике "изъятие прибылей в пользу трудящихся" неизбежно должно затрагивать госкомпании.