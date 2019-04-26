Из-за долгов 3 млн россиян не смогут выехать за границу

26 апреля. FINMARKET.RU - Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян, рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В среднем в 1-м квартале этого года граница закрывалась для 4,4 млн должников. Их число непрерывно растет четвертый год, следует из статистики ФССП, пишут "Известия" . В январе-марте 2016-го было выписано 1,2 млн постановлений об ограничении на, в 2017 году в этот же период за границу не пускали уже 2 млн россиян, а в I квартале 2018-го - 2,9 млн.

К апрелю этого года граждане погасили долги на общую сумму в 19 млрд рублей, и по состоянию на первое число месяца уехать из России не могут около 3 млн человек. Годом ранее неплательщики вернули 12,9 млрд рублей.

Как пояснили "Известиям" в ФССП, количество исполнительных документов, поступающих в службу, постоянно растет. А ограничение на выезд - очень эффективная мера, способствующая быстрому погашению долгов.

Невыездными могут стать граждане, которые задолжали более 10 тыс. рублей. Это касается неплатежей по кредитам, налогам, алиментам, штрафам за нарушение правил дорожного движения, услуги ЖКХ и т.д.

Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников),по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). На должников по услугам ЖКХ среди невыездных приходится 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников, рассказывали ранее "Известиям" эксперты.

Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. По закону неплательщика предупреждают о долгах: по адресу регистрации отправляют почтой письменные уведомления обо всех судебных исках и возбуждении исполнительного производства, а если речь идет о взыскании крупных сумм, приставы приходят к неплательщику лично.

Узнать о своих долгах до отъезда можно на сайте ФССП. Тем не менее бывают случаи, когда о запрете становится известно лишь на пограничном контроле или непосредственно накануне отпуска. После того как должника задержали на границе, ему уже не позволят оперативно оплатить долги через интернет-банк или терминал - выезд неплательщику будет запрещен. Процедура снятия ограничения выезда за границу занимает сутки после погашения долга.

Увеличение числа должников связано с ростом количества кредитов у населения, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он подчеркнул, что последние несколько лет доходы россиян снижаются, поэтому они не могут погасить свои займы. К тому же судебные приставы активнее стали работать, пояснил эксперт.