Суды повысили эффективность взыскания долгов

25 апреля. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подвела итоги работы коллекторского рынка за 2018 год. За отчетный период банки по агентской схеме передали коллекторам в работу 6,4 млн долгов на сумму 505 млрд руб. (первичное размещение), что на 29% больше, чем в 2017 году. Объем закрытых сделок по цессии составил 293 млрд руб., увеличившись за год на 5%. При этом банки выставляли на продажуна 470 млрд руб., на треть больше, чем годом ранее, однако весь объем реализовать не удалось: коллекторов не устроили цены, пишет "Коммерсант"

Как отмечают коллекторы, в рамках работы по агентскому взысканию третий год подряд снижается контактность должников. В 2018 году пообщаться с взыскателем выразили желание лишь 19,3% заемщиков, тогда как в 2017 году на контакт шли 26%, а в 2016 году - 31,3%. Из-за этого в прошлом году снизилось число граждан, которые пообещали заплатить по долгу (до 17,1%) и в последующем выполнили свое обещание (до 26,5%).

Тем не менее коллекторы повысиливзыскания по таким долгам. По первичному размещению рост в 2017 году составил 42% - до 2,27% от портфеля, а в 2018 году - 12% - до 2,54% от портфеля. По словам представителя Финансового агентства по сбору платежей Александра Морозова, профагентствами все чаще используются судебные механизмы и их автоматизация, "отсюда и рост эффективности даже при низкой контактности".

Но по цессионному портфелю с 2016 года должники стали более контактными - в прошлом году этот показатель достиг 30%. Сдерживали свое обещание об оплате в 2018 году более половины должников. Тем не менее среднемесячная эффективность взыскания в 2018 году выросла лишь на 12% - до 1,5% от портфеля. Повышение эффективности взыскания по цессии участники рынка связывают с ростом судебных взысканий.

Однако средняя эффективность взыскания за год оказалась ниже средней цены цессионной сделки, которая выросла до 2,7% от суммы долга. Впрочем, на окупаемость коллекторы могут выйти уже в этом году, поскольку эффективность взыскания к декабрю достигла 2,7%.