Медкарты работников раскроют начальству и страховщикам

25 апреля. FINMARKET.RU - Данные о здоровье работников могут стать доступны работодателям и Фонду социального страхования (ФСС). Это позволит им принимать превентивные меры, чтобы предотвращать появление хронических профессиональных заболеваний. Об этом сказал замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи, пишет "Российская газета"

Как пояснил глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим, обсуждается возможность создания единойработника, где будут аккумулироваться как данные всех обследований, проведенных в обычных больницах и поликлиниках, так и данные профосмотров. Это позволит страховщику и работодателю контролировать состояние здоровья работника, прогнозировать ранние риски воздействия на него вредных факторов, чтобы не довести человека до состояния, когда у него возникает профзаболевание, объяснил А.Пудов.

По словам А.Кигима, опыт быстрого (за 3 года) внедрения электронных больничных показывает, что подобные проекты вполне жизнеспособны. Как сказал глава ФСС, "BigData дает нам возможность создать социально-медицинский профиль человека и тем самым в рамках концепций нулевого травматизма и здорового образа жизни перейти к индивидуальному подходу к человеку, к индивидуальному контролю за его здоровьем и, возможно, к индивидуальному тарифу в социальные фонды".

Он также отметил, что сейчас бывают случаи мошенничества со стороны работников, когда они при трудоустройстве скрывают от работодателей наличие ранее полученных заболеваний. При появлении единой медкарты такие "финты" станут практически невозможны.