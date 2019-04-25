Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей

25 апреля. FINMARKET.RU - В январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество долгов россиян с просрочкой больше трех месяцев выросло почти на 4% и составило 13,3 млн штук, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), пишут "Известия" . В денежном эквиваленте они выросли с 1,52 трлн рублей до 1,56 трлн. При этом доля безнадежных долгов граждан от всех выданных кредитов, наоборот, сократилась: в количественном выражении на 0,5 процентных пункта, а в денежном - на 1,9 процентных пункта (до 12,9% и 9,8% соответственно).

Сам факт того, что увеличивается число безнадежных кредитов, говорит о снижении реальных доходов населения, и в будущем эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, отметил эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский. Сейчас многие россияне выплачивают, взятые на пять лет в 2015-2016 годах под 20-25% годовых, и с учетом уменьшения реальных доходов населения очень скоро эти займы также перейдут в разряд безнадежных, уверен эксперт.

Долговая нагрузка на россиян продолжает увеличиваться, отметил президент СРО "Напка" Эльман Мехтиев. В Промсвязьбанке со ссылкой на данные Центробанка заявили, что в первом квартале портфель розничных кредитов вырос до 15,5 трлн рублей по сравнению с 12,6 трлн рублей на 1 апреля 2018 года. Эльман Мехтиев добавил: в нынешних экономических условиях граждане берут займы не только на крупные, но и на первостепенные покупки.

Сейчас заем становится привычным инструментом приобретения многих товаров, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По его мнению, опасность массового кредитования заключается в том, что люди рассчитывают на нынешний уровень доходов. Сегодня взявший кредит может позволить ежемесячные платежи, а что будет завтра - неизвестно, предупредил эксперт. По его словам, вопреки официальным прогнозам финансовое благосостояние населения ухудшается. И это может привести к массовому банкротству физлиц и банковскому кризису, предупредил эксперт.

При просрочке больше 90 дней банк имеет право обратиться в суд, а при сумме займа более 500 тыс. рублей - инициировать процесс банкротства, напомнил начальник управления кредитных рисков розничного сегмента кредитования Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Он порекомендовал заемщикам, которые столкнулись со сложностями при выплатах, не затягивать и обратиться в банк для обсуждения реструктуризации долга.

В целом в опрошенных "Известиями" финансовых организациях не паникуют по поводу просрочки, ведь ее доля в процентах от общего числа выданных кредитов снижается. В пресс-службе Сбербанка заявили, что сложившаяся ситуация не угрожает устойчивости банков. Руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков отметил: объем долгов "90+" на балансах банков зависит от политики списаний и продажи просроченной задолженности. Кто продает и списывает долги раньше, у того и уровень просрочки ниже. Зампред Совкомбанка Сергей Хотимский подчеркнул, что безнадежные кредиты постоянно растут, если не обнулять базу.