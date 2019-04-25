Россиянам могут запретить ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции

25 апреля. FINMARKET.RU - Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввестиначастными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Соответствующее предложение ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, направила 20 марта, пишут "Ведомости"

По словам представителя вице-премьера, в аппарат Гордеева письмо поступило, Минсельхоз вопрос прорабатывает. Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают, говорят представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Как пишет руководитель ассоциации Сергей Юшин, растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа. В 2018 г. 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о регистрации почти 5000 очагов африканской чумы свиней (АЧС).

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний. Однако для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке, говорит представитель ФТС.

Бизнес поддерживает предложения Национальной мясной ассоциация. Ужесточают наказание за ввоз багажом мяса и мясной продукции и страны, пока еще свободные от АЧС.

Но опасной может быть и молочная продукция. Не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Следовательно, возбудители болезней, например ящура, могут также попасть через молочную продукцию в Россию, отмечает С.Юшин.

Однако, как говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов, для молочной продукции эта проблема преувеличена - 99% продуктов проходит термическую обработку, в результате которой вирусы гибнут. По его словам, некоторые виды твердых сыров, например пармезан, могут производиться из непастеризованного молока, но срок их созревания начинается от 9 месяцев и такая продукция ветеринарных рисков не несет.

Тем не менее, по мнению А.Белова, контроль на границе важен, но это далеко не первоочередная задача. В России много внутренних проблем, которые не могут не сказываться на эффективности борьбы с опасными болезнями животных. Именно на повышении эффективности работы и решении обозначенных проблем необходимо сосредоточить основные усилия, полагает эксперт. С ним согласны и другие эксперты.