Россия подготовила набор предложений по регулированию интернет-торговли

25 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила набор предложений по регулированию странами интернет-торговли.

Как рассказал "Коммерсанту" первый замглавыРуслан Давыдов, проблему электронной торговли страны европейского региона обсудят на открывающейся в Санкт-Петербурге конференции ВТамО.

Подготовленные Россией рекомендации описывают общий механизм обмена информацией о таких покупках, а также создание странами института уполномоченных операторов интернет-торговли, появление которых должно упростить взимание импортных пошлин. Таким операторам предлагается дать полномочия выступать представителями физлиц и от их имени уплачивать пошлины. Для обеспечения таких платежей они должны будут предоставлять таможенникам финансовые гарантии. По словам Р.Давыдова, у таможенников мира сейчас редкое единодушие в части необходимости обложения электронной торговли пошлинами - к примеру, в ЕС обнуляют беспошлинный ввоз для физлиц с 2021 года. "Электронную торговлю не стоит путать с личным потреблением", - говорит он.

Кроме того, РФ на конференции будет предлагать изменить систему оценки эффективности таможенных администраций. Как напоминает "Ъ", в рейтинге Doing Business Всемирного банка по блоку показателей "Международная торговля" Россия занимает лишь 99-е место. В частности, в ФТС считают, что используемый при составлении рейтинга показатель времени нахождения контейнеров в порту не стоит путать со временем совершения контрольных операций.

Еще один вопрос в повестке конференции - сопряжение транзитных систем (европейской и евразийской) для облегчения прохождения границы. По словам Р.Давыдова, это позволило бы повысить транзитный потенциал ЕАЭС. РФ предлагает на основании информационного обмена ввести упрощенный порядок оформления и отслеживания грузов. Пока, учитывая геополитическую ситуацию, реакция ЕС на эту инициативу очень осторожная. Контроль за транзитом российская сторона предлагает усилить и в ЕАЭС, для этого совместно с Казахстаном был проведен эксперимент с использованием навигационных пломб.