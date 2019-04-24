Какие компании могут получить налоговые послабления

24 апреля. FINMARKET.RU -предлагает ввести переходный период для компаний, которые переросли по выручке или числу сотрудников режим упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом рассказала вчера директор департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова, пишут "Ведомости"

При превышении выручки компании за год 150 млн руб. или числа ее сотрудников 100 человекбольше не может пользоваться специальным упрощенным режимом выплаты налогов. По нему доходы компании облагаются налогом по ставке 6%, а НДС не платится. с начала квартала, когда лимиты режима были превышены. В результате нагрузка на бизнес резко возрастает.

Минэкономразвития планирует обсудить с Минфином возможность дать таким компаниям налоговые послабления - например, не заставлять компании платить ретроспективный НДС, а начислять его с начала нового года или нового квартала, рассказала М.Арсланова. Департамент встречался с представителями бизнеса и экспертами, обсуждение с Минфином и ФНС планируется в ближайшее время, добавляет представитель Минэкономразвития.

Поручение оперативно подготовить такие поправки дал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, мы проработаем его, сообщил представитель Минфина. Его коллега из ФНС не ответил на запрос.

Переходный режим также предусмотрен нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса. По нему число занятых в таком бизнесе должно вырасти на 5,8 млн до 25 млн человек в 2024 г., а вклад в ВВП с 22,3% в 2018 г. до 32,5%.

Как считает президент "Опоры России" Александр Калинин, предложение Минэкономразвития снижает административные барьеры, но не налоговую нагрузку. По его словам, растущие компании ждут реальных преференций.