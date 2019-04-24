Электроэнергию стран ЕАЭС объединят общим рынком

24 апреля. FINMARKET.RU - Министры энергетики странпод председательством руководителя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна договорились о создании общего электроэнергетического рынка (ОЭР). На совещании 18 апреля было снято концептуальное разногласие, препятствовавшее согласованию этого международного договора, пояснили "Известиям" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Речь об исключении из числа потенциальных поставщиков электроэнергии в другие страны ЕАЭС вертикально интегрированных компаний, занимающихся одновременно генерацией электроэнергии и передачей ее по сетям, то есть совмещающих в себе монопольные и конкурентные виды деятельности.

На встрече министры энергетики стран ЕАЭС договорились, что если такое разделение не будет обеспечено, то компании не допустят к трансграничной торговле. Правда, это не означает запрета на покупку крупными потребителями электроэнергии из этих стран. То есть теоретически белорусские энергетики электричество продавать в Россию не смогут, но предприятиям ничто не должно помешать совершать покупки у российских поставщиков электроэнергии.

В ЕЭК добавили, что договор о формировании ОЭР члены Высшего евразийского экономического совета планируют подписать в мае этого года. В договор будут включены основные положения общего энергорынка и механизмы биржевой торговли электроэнергией. Сроки их начала укажут в отдельном документе по итогам совершенствования нормативной и технологической базы стран, сказал "Известиям" управляющий директор СПбМТСБ по рынкам газа и электроэнергетики Сергей Трофименко. По его словам, основными участниками торгов на энергетических биржах будут генерирующие компании в качестве продавцов и потребители электроэнергии (крупные предприятия) в качестве покупателей.

"Их интерес понятен, у них избыток дешевой гидрогенерации, и, конечно, им выгодно продавать ее за рубеж. Для нас выгоды не столь очевидны", –– заявил "Известиям" источник в одной из российских генкомпаний. Если цены снизятся, то некоторые отечественные тепловые электростанции могут оказаться за гранью рентабельности.

Кроме того, по словам собеседника газеты, требуются серьезные изменения в законодательстве стран ЕАЭС. Например, сейчас в Казахстане действует норма, позволяющая импортировать электроэнергию только при отсутствии собственных поставщиков, но это не рыночно. К моменту полномасштабного функционирования общего рынка электроэнергии такое ограничение должно быть снято.

В ЕЭК смотрят на перспективы единого электроэнергетического рынка оптимистично. Там считают, что в странах ЕАЭС существует профицит электрической энергии. Свобода ее покупки и продажи позволит энергоснабжающим организациям и промышленным потребителям выбирать для себя выгодных поставщиков и покупать электрическую энергию по более низким ценам.

В целом же создание общего рынка электроэнергии даст возможность установить прозрачные рыночные цены для потребителей и будет способствовать экономическому росту стран евразийской «пятерки», уверен председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.