Правительство отберет банки для получения субсидий

24 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг меняет механизм выделения господдержки по программе льготного автокредитования. Согласно проекту поправок, с 2020 года распределение субсидий будет проходить на конкурсной основе: с 1 октября по 1 ноября 2019 года Минпромторг соберет с кредитных организаций заявки на участие в отборе, и шанс его пройти будет тем выше, чем больший объем продаж автомобилей в кредит в 2020 году на 1 руб. субсидии пообещает компания, пишет "Коммерсант". За недостижение обещанного ее будут штрафовать. Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Козака от 31 января. Сейчас банки сначала выдают кредиты, а потом подают в Минпромторг заявки на субсидию. Конкурсный принцип предлагается применять и к другим мерам господдержки промышленности, в том числе к субсидированию лизинговой ставки. По идее Дмитрия Козака, новая система распределения госсредств повысит эффективность поддержки промышленности.

По программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" с 2015 года банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля, для жителей Дальнего Востока скидка увеличена до 25%. Выпадающий доход банкам компенсируется из бюджета. В 2019 году программа была запущена только в марте, а максимальная стоимость автомобиля, который можно приобрести с господдержкой, снижена с 1,5 млн до 1 млн руб. В бюджете на программу на 2019 год выделено 3 млрд против 9,2 млрд руб. в прошлом году.

Программа льготного кредитования работает в основном в легковом сегменте, а после введения ограничения на стоимость автомобиля в 1 млн руб. коммерческий транспорт практически выпал из нее, поясняет источник газеты на авторынке. За время действия программ в 2019 году (март-апрель) по ним было продано свыше 5 тыс. автомобилей Kia - почти четверть от всех реализованных в России моделей Rio. В Hyundai говорят, что на льготные программы приходится примерно половина выданных автокредитов.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" показывают свою высокую эффективность, говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. При запуске программ господдержки розничные продажи в кредит автомобилей, попадающих под условия, выросли в среднем на 20%, поясняет он. ВТБ в марте-апреле выдал более 5 тыс. автокредитов с господдержкой (33% от всех автокредитов) на сумму 2,3 млрд руб. В "Уралсибе" "Коммерсанту" сказали, что госпрограммы пользовались у населения популярностью за счет реальной возможности получить скидку на автомобиль, среди заемщиков банка наиболее востребованной была программа "Семейный автомобиль". 41-43% льготных сделок приходится на Lada, подсчитали в банке, при этом лидеры продаж в рамках стандартных программ - иностранные бренды.