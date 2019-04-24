Россиян избавят от потерь при смене пенсионного фонда

24 апреля. FINMARKET.RU - Правила переходов граждан между НПФ будут серьезно трансформированы, следует из текста законопроекта об ИПК, пишет "Коммерсант". Близкий к разработке концепции собеседник газеты подтвердил его аутентичность, но указал, что эта версия датирована февралем. "Законопроект был серьезно трансформирован, но в этой части остался прежним",— пояснил он. Согласно тексту законопроекта, если гражданин решит поменять один НПФ на другой в системе ИПК, его новые взносы сразу будут передаваться в фонд, в который он приходит, а основные средства будут переданы в недельный срок после их фиксации. Период фиксации устанавливается фондом в пенсионных правилах по ИПК, но не может быть более пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом.

Сейчас пенсионные накопления в случае "досрочного" перехода передаются в первом квартале следующего года после года, в котором гражданин написал заявление о смене страховщика. При этом накопленный инвестдоход может быть потерян, если с момента предыдущей фиксации прошло менее пяти лет. Если гражданин напишет "срочное" заявление, то все его средства, включая инвестдоход, будут переданы новому страховщику по истечении пяти лет с года подачи такого заявления.

От сроков фиксации зависит переменная часть вознаграждения НПФ (success fee). Согласно законопроекту, инвестдоход фонд разносит на счета своих клиентов по ИПК именно за период между фиксингами. И только в момент разнесения дохода НПФ имеет право взять причитающийся ему success fee (не более 15% от инвестдохода). Сейчас фонды разносят инвестдоход ежегодно и, таким образом, имеют право выбирать success fee раз в год.

По новым правилам разнести по счетам граждан убыток фонд уже не сможет, то есть в период между фиксингами он либо должен получить прибыль, либо за счет собственных средств восполнить убыток. Если НПФ получит убыток на дату назначения гражданину выплат по ИПК, он также будет должен восполнить его из капитала. Вместе с тем в системе ИПК сохранится введенная для НПФ с прошлого года постоянная часть вознаграждения — фонд сможет ее получать раз в месяц, но не более 0,75% от стоимости чистых активов в год.

При выходе на пенсию участник системы ИПК может для выплат выбрать и другой НПФ и даже страховую компанию (время начала участия страховщиков в системе будет установлено в профильных законах) при условии, если та вступила в систему гарантирования ИПК. При назначении пожизненной пенсии фондом деньги поступают в резерв пожизненных выплат НПФ, при этом фонд обязан обеспечить ежегодную индексацию на уровень инфляции предыдущего года.