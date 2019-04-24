Четырем регионам разрешат криптовалюту

24 апреля. FINMARKET.RU - Проекты в инновационных сферах, не подпадающие под действующее законодательство, планируют запустить в Москве, Пермском крае, Калининградской и Калужской областях в рамках так называемых регуляторных песочниц, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития. Замминистра Савва Шипов уточнил через пресс-службу, что речь идет о блокчейне, нейротехнологиях и искусственном интеллекте, квантовых технологиях, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, а также о криптовалютах. По его словам, основная цель "правовых песочниц" - стимулирование инновационной деятельности за счет применения более гибкого по сравнению с федеральным регулирования. Это позволит ускорить вывод новых технологических решений на рынок.

В пресс-службе правительства Калужской области "Известиям" заявили, что рассматривают запуск проектов в области управления большими данными. Предполагается, что песочницы будут созданы в самой Калуге, Обнинске и Жуковском муниципальном районе, уточнили в Минкомсвязи региона.

Пермскому краю экспериментальный режим интересен как площадка, позволяющая безболезненно адаптировать нормы, потерявшие актуальность, к современным условиям. Называть конкретные направления бизнеса, для которых могут использоваться песочницы, представители края посчитали преждевременным, так как закон пока не принят.

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили со ссылкой на губернатора Антона Алиханова, что в регионе целесообразнее всего использовать режим песочниц для внедрения блокчейна и управления интеллектуальными правами. По его словам, из-за географического положения и отсутствия существенных природных запасов в области ставка будет сделана на развитие интеллектуальных ресурсов, например биотехнологий.

Многие продукты новой технологической революции либо требуют особой сертификации, либо вообще находятся за рамками действующего законодательства, подчеркнул президент ассоциации IT-компаний "Руссофт" Валентин Макаров. Вывести на рынок новации, связанные, например, с медициной или умной энергетикой, невозможно без "гильотины" требований к безопасности, стандартов или лицензий. Однако адаптировать под этифедеральное законодательство крайне рискованно, так как их последствия пока малоизучены.

Существующие законы действительно часто не соответствуют экономическим реалиям, добавил член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Например, уже много лет те же криптовалюты активно обращаются по всему миру, однако фактически их использование большинством стран никак не регламентируется, в том числе в России. Регуляторные песочницы станут эффективны, если будут использоваться как полигоны для норм, которые смогут адаптировать правовую среду к новому технологическому укладу. Однако песочницы могут стать и гаванью для лоббизма интересов узкого круга организаций или представителей власти, предупредил Кирилл Кабанов.