Что мешает успешной торговле

23 апреля. FINMARKET.RU - Вступившие в июле 2016 годак закону "О торговле" отрицательно сказались на рентабельности 45% розничных сетей и поставщиков. Такой вывод содержится в опубликованном проекте отчета Минпромторга об оценке фактического воздействия (ОФВ) ФЗ-273 от 3 июля 2016 года, вводящего ряд поправок в"О торговле".

Речь идет о документе, который, в частности, ограничил совокупный размер выплат, взимаемых ритейлом с поставщиков, до 5% от цены товара, пишет "Коммерсант" . Сумма должна включать затраты на рекламные, маркетинговые, логистические и другие услуги, а также премию за объем закупки. Кроме того, закон сократил сроки оплаты товаров поставщикам с 10-45 дней до 8-30 дней в зависимости от длительности хранения продукции.

Как говорится в проекте ОФВ, более 80% из 1,5 тыс. поставщиков и представителей торговых сетей назвали эффективность поправок низкой. А для 45% респондентов меры стали причиной роста издержек. Так, уменьшение совокупного размера выплат привело к падению доходности у 17,5% сетей и поставщиков. А из-за снижения сроков оплаты товаров рентабельность упала у 12,2% участников рынка. Борьба с дискриминацией отрицательно повлияла на доходность 6,7% респондентов.

В целом поправки вызвали рост расходов и издержек по всей цепочке, вынудили около 10% поставщиков отказаться от контрактов с сетями и увеличили уровень недобросовестной конкуренции в отрасли на 3,11%, отмечается в ОФВ.

Как говорит зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов, среди членов ассоциации 12,5% отрицательно относятся к поправкам, а 47,2% оценивают их как позитивные. Объемы торговли в натуральном выражении действительно упали - это скорее следствие сокращения доходов населения, монетарной политики ЦБ, считает он.

По мнению источника "Коммерсанта" в крупной пищевой компании, проект ОФВ отражает мнение крупнейших торговых сетей и части поставщиков. Если раньше продвижение товара оплачивалось после старта продаж, то теперь эти услуги сети включают в скидку, которую требуют сразу, рассказывает он. В результате, указывает собеседник газеты, у части поставщиков возникли трудности со свободным денежным потоком. Кроме того, если до принятия поправок поставщик мог требовать от сети выполнения услуг по продвижению, то при включении их в скидку эта возможность фактически исчезла, добавляет он.

Собеседник "Ъ" в пищевой компании полагает, что проект ОФВ должен показать, что любые законодательные инициативы по регулированию торговли в принципе вредны.