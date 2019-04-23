При смене региона льготы "Ветерана труда" сохранятся

23 апреля. FINMARKET.RU - При переезде на новое место жительства россияне, имеющие звание "Ветеран труда", должны сохранять положенные, считают депутаты Госдумы, подготовившие поправки в закон о ветеранах.

В пояснительной записке они напоминают, что ветеранам труда положены определенные льготы, перечень которых устанавливают региональные власти. Это скидки на оплату коммунальных услуг, на проезд в городском общественном и железнодорожном транспорте, на протезирование зубов. Если регион богатый, скидка может доходить до 50%. Однако при смене места жительства обладатели почетного звания лишаются всех привилегий. Особенно остро эта проблема стоит в отношении переезжающих из регионов Крайнего Севера и Сибири, пишет "Российская газета"

Кроме того, многие регионы начали ужесточать требования для получения звания "Ветеран труда". Согласно федеральному закону, для получения звания "Ветеран труда" достаточно иметь стаж 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин), а также знак отличия, который устанавливается ведомствами.

"Льготы ветеранам труда гарантированы федеральным законом, но на практике получается, что для их получения человек должен быть привязан к одному региону. Это несправедливо, идет вразрез с конституционным правом о свободе передвижения", - говорит член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Поэтому в законопроекте предложено установить, что регионы должны выполнять все обязательства в отношении ветеранов труда вне зависимости от того, где в данный момент проживает льготник. То есть льготы должны "переезжать" вместе с человеком.

А депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что помимо отмены правила "оседлости" нужно упростить получение почетного звания, так ведомственную награду не очень легко получить. Возможно, будет более справедливым присваивать добросовестным работникам звание "Ветеран труда" без каких-либо наград, только за стаж.