СП РФ за год выявила нарушения почти на 800 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - В 2018 году Счетная палата (СП)обнаружила нарушения и недостатки при поступлении и использовании средств бюджетной системы на общую сумму 772,7 млрд рублей, говорится в отчете о работе высшего органа госконтроля за 2018 год.

Согласно даннымРФ, в прошлом году обнаружено 2 тыс. 367 нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на сумму 294,6 млрд руб.

Больше всего нарушений - 3 тыс. 784 - допущено при формировании и использовании бюджетов, их оценили в 268,2 млрд руб. 979 нарушений при ведении бухучета, составления и представления отчетности стоили 95 млрд руб.

Кроме того, зафиксированы 120 фактов неэффективного использования федеральных и иных ресурсов, а также 528 нарушений в сфере управления и распоряжения госсобственностью на сумму 70,7 млрд руб., оставшиеся 44,2 млрд руб. составили иные нарушения, которых насчитали 1 тыс. 457.

Всего за прошлый год Счетная палата по итогам проверок обнаружила 9 тыс. 235 нарушений и недостатков. Количество проверок по сравнению с предыдущим годом возросло почти на треть: 419 проверочных мероприятий в 2018 году против 319 в 2017-м.

При этом в 2017 году было обнаружено значительно меньше нарушений - 6 тыс. 455, но на сумму более чем вдвое больше по сравнению с 2018 годом - на 1 трлн 865,6 млн руб.

По итогам контрольных мероприятий за прошлый год Минфину России, главным распорядителям средств федерального бюджета, иным участникам бюджетного процесса направлено 408 представлений, 28 предписаний и 748 информационных писем, президенту РФ 10 информационных писем, в правительство 82 письма.

Из 436 направленных в 2018 году представлений и предписаний более половины - 265 выполнены полностью, 169 на отчетную дату находились на рассмотрении у адресатов, всего два - не выполнены.

В 2018 году в федеральный бюджет и бюджет Союзного государства возвращено 7 млрд 555,8 млн руб., тогда как в 2017 году эта сумма составила 19 млрд 151,7 млн руб.

Всего по представлениям СП РФ к ответственности за нарушения законодательства РФ привлечены 492 должностных лица, говорится в отчёте.

Также инспекторами Счетной палаты возбуждено 81 дело об административных правонарушениях, совершенных в финансово-бюджетной сфере, по результатам рассмотрения которых судами вынесено 54 решения о наказании, в результате чего 31 должностное лицо и 10 юрлиц оштрафованы на сумму 85 млн руб. Всего же в 2018 году судами рассмотрено 85 дел о правонарушениях (с учетом 31 дела, рассмотренного в прошлом году), в том числе о штрафах на общую сумму 287,6 млн руб., из которых в доход государства уплачено 87,5 млн руб.

По данным СП РФ, как и в предыдущие годы, актуальными для правового регулирования остаются проблемы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также ведомственного контроля в этой сфере.

Согласно отчету, СП РФ в прошлом году направила в компетентные органы меньше материалов проверок по сравнению с предыдущим годом, что связано с более взвешенным подходом к оценке результатов проверок. Между тем, по результатам переданных прокуратуре и следствию материалов возбуждено 40 уголовных дел.

Согласно данным СП РФ, в 2018 году в органы прокуратуры, предварительного следствия, внутренних дел и органы госбезопасности для принятия мер реагирования, направлено 120 материалов против 135 в 2017 году.

В отчете указано, что сокращение количества направляемых в надзорные и следственные органы материалов связано с "переориентацией деятельности Счетной палаты на более тщательный и взвешенный подход к оценке установленных при проведении контрольных мероприятий фактических обстоятельств", для того чтобы исключить передачу документов без убедительных доказательств нарушения закона.

По результатам рассмотрения материалов органами прокуратуры должностным лицам направлено 99 представлений об устранении выявленных нарушений, объявлено 4 предостережения, к дисциплинарной ответственности привлечены 76 должностных лиц, прокурорами возбуждено 21 административное производство, в суды предъявлено семь.

В отчете отмечается, что в результате принятых по материалам СП РФ мер прокурорского реагирования государству возмещено 42 млн руб.

На основании представленных в 2018 году СП РФ материалов прокуратурой в адрес следствия направлены 70 материалов, по которым возбуждено 16 уголовных дел, по 4-м вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 1 материал приобщен к ранее возбужденному делу, еще по 49-ти проверки были не завершены.

На основании материалов, направленных СП РФв Следственный комитет, МВД и ФСБ России, возбуждено три уголовных дела, ещё по одному вынесено постановление об отказе, 11 материалов были приобщены к материалам ранее возбужденных дел, ещё 26 используются подразделениями в оперативно-служебной деятельности, по трём продолжается проведение доследственных проверок.

Также в отчетном периоде возбуждено 21 уголовное дело по материалам контрольной деятельности Счетной палаты 2015-2017 годов, уточняется в отчёте.

"Таким образом, в 2018 году по результатам рассмотрения материалов контрольной деятельности Счетной палаты органами предварительного следствия всего возбуждено 40 уголовных дел", - говорится в отчёте.

В нем отмечается, что анализ межведомственного взаимодействия СП РФ с правоохранительными органами в целом свидетельствует о сохранении эффективности совместной работы по выявлению и пресечению преступлений в финансово-бюджетной сфере.

Экс-министр финансов и экс-председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин возглавил Счетную палату 22 мая прошлого года, взяв курс на переход к стратегическому аудиту.