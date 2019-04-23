Как изменятся правила получения военной ипотеки.

23 апреля. FINMARKET.RU - Минобороны меняетполучения военной ипотеки: для участвующих в долевом строительстве солдат-контрактников и офицеров создадут специальные эскроу-счета. Правительстворазработало проект постановления, позволяющий военнослужащим приобретать в ипотеку квартиры в домах на этапе строительства, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Изменения вносятся для того, чтобы не ущемлять военнослужащих в их законных правах. Дело в том, что с 1 июля 2019 года вступают в силу поправки в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", где оговорено обязательное использование россиянами эскроу-счетов при покупке квартир в ипотеку в недостроенных домах.

В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена - именно эти нормы и прописываются в специальных новеллах для военнослужащих, пояснил "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что новые правила ипотеки защитят "денежные средства участников долевого строительства" от недобросовестных застройщиков. Ситуации, когда деньги с военнослужащих собраны, а дом так и не построен, теперь исключены: деньги ипотечников до окончания строительства будут храниться на банковских эскроу-счетах. Строительная компания сможет распорядиться средствами только после ввода объекта в эксплуатацию.

Изменения должны улучшить и качество возводимого жилья, так как банкиры, нанимая экспертов, получат возможность контролировать сроки и этапы возведения зданий, считает О.Жердев.

, оформленная на начальном этапе строительства дома, помогает ощутимо сэкономить: ценовая разница между покупкой такого жилья и квартирой в уже построенном доме составляет в среднем 15%. Однако, считает замдиректора департамента новостроек агентства "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков, в связи с грядущим переходом на новую схему продаж можно ожидать корректировку цен, в результате которой разница в стоимости жилья на стадии котлована и в построенном доме перестанет быть значимой.

По данным ФГКУ "Росвоенипотека" с начала действия в 2005 году накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих ее участниками стали почти полмиллиона человек, из них 223 тыс. приобрели жилье с помощью ипотеки. Остальные - предпочли накопить сумму, которую потом потратили на жилье. Всего же участниками программы заключено более 200 тыс. сделок по приобретению жилых помещений на 697,5 млрд рублей.