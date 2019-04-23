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23 апреля 2019 года 09:00
Частные УК по доходности управления пенсионными накоплениями почти догнали ВЭБ
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YAY/ТАСС
23 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2019 года частные управляющие компании при управлении средствами пенсионных накоплений граждан показали высокие результаты. Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений частных управляющих компаний за 1-й квартал 2019 года составила 11,3% годовых. Эти данные раскрыл вчера Пенсионный фонд России (ПФР), пишет "Коммерсант". И результаты частных УК сопоставимы с доходностью, которую показал ВЭБ.РФ при управлении портфелем госбумаг, - 11,7% годовых. Доходность расширенного портфеля ВЭБ.РФ составила 7,7% годовых. Впрочем, средневзвешенная доходность за прошедший год, показанная частными УК, была менее впечатляющей, составив всего 4,9% годовых, тем более что государственная УК заработала для "молчунов" 6,1%. Таким образом, по итогам 2018 года показатели расширенного портфеля ВЭБ.РФ были хуже только трех частных УК, управляющих пенсионными накоплениями граждан,- компаний "ВТБ Капитал Пенсионный резерв" (6,8%) "Лидер" (6,7%) и "ВТБ Капитал Управление активами" (6,4%). Частные управляющие компании, так же как и ВЭБ.РФ, лишь управляют средствами пенсионных накоплений граждан, страховщиком по которым является ПФР. При этом для передачи средств граждане самостоятельно выбирают управляющую компанию или портфель госбумаг ВЭБа, тогда как средства "молчунов" находятся в расширенном портфеле ВБ.РФ. И только две частные управляющие компании проиграли в 1-м квартале 2019 года государственной УК ВЭБ.РФ по расширенному портфелю. На конец 1-го квартала 20 частных УК управляли 35,9 млрд руб. пенсионных накоплений, а под управлением ГУК в расширенном портфеле находилось 1,7 трлн руб. и в портфеле госбумаг - еще 29,1 млрд руб. Успешные управляющие компании добились лучших результатов в январе-марте за счет увеличения в портфелях рискованных инструментов.
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Ключевые слова: РФ, пенсии, накопления, доходность, частные УК
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