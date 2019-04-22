Дешевеющая нефть не приведет к ослаблению рубля

Минэкономразвития заложило в прогноз постепенное снижение нефтяных цен в 2019 году, но считает, что это не приведет к ослаблению рубля: фундаментальные факторы играют в пользу российской валюты

22 апреля. FINMARKET.RU - Ожидаемое снижение цен нане приведет к ослаблению курса рубля: фундаментальные факторы играют в пользу российской валюты, считают в Минэкономразвития.

В 2019 г. ведомство ожидает среднегодовой курс на уровне 65,1 руб./$1. В среднесрочной перспективе он не будет существенно меняться, полагает ведомство.

"Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает сохранения курса рубля в диапазоне 65-66 рублей за доллар США в 2020-2022 годах, несмотря на снижение цен на нефть", - сказано в обновленном макропрогнозе.

Минэкономразвития РФ в макропрогнозе напомнило о скором истечении срока действия сделки ОПЕК+, пополнив коллекцию комментариев, которые можно трактовать как сигнал в пользу возможного выхода из соглашения в июне.

"Цена на нефть марки Urals в среднем за первый квартал 2019 года сложилась на уровне ($63,2/баррель), близком к заложенному в прогноз до 2024 года. Котировки нефти в апреле 2019 года находятся выше ожидаемых значений (около $70/баррель). В то же время официально срок действия соглашения ОПЕК+ истекает в середине года, одновременно в США будут введены дополнительные трубопроводные мощности. В связи с этим в базовый сценарий заложено постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, а оценка среднего уровня цены на нефть за 2019 год сохранена на уровне $63,4/баррель", - говорится в основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., опубликованных в понедельник Минэкономразвития.

Дальнейшая траектория цен на нефть в макропрогнозе Минэкономразвития сохранена без изменений: ожидается снижение до $59,7 в 2020 году и $53,5 к 2024 году.

"На горизонте шести лет динамика цен на нефть будет определяться в первую очередь предложением. Плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в таких странах, как США (в совокупности с ликвидацией инфраструктурных ограничений для ее транспортировки), и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией. В то же время перебои с поставками нефти в ряде крупных стран - нефтепроизводителей (в первую очередь в Венесуэле) будут обусловливать нестабильность рынка энергоносителей", - сказано в документе.

Министерство экономического развития также повысило прогноз добычи нефти в России в 2019 году на 1 млн тонн по сравнению с предыдущим сценарием, прогноз экспорта увеличился на 3 млн тонн.

В 2019 году объем добычи нефти оценивается на уровне 558 млн тонн, добыча к 2022 году по базовому варианту составит 560 млн тонн, а к 2024 году - 557 млн тонн, говорится в документе "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

При этом прогноз по экспорту нефти в 2019 году увеличен по сравнению с предыдущей версией до 260,7 млн тонн. После прогнозируемой постепенного роста экспорта нефти к 2020 году ожидается постепенное снижение объемов экспорта до 255,4 млн тонн к 2022 году и незначительный рост к 2024 год - 256,4 млн. тонн (-1,8 % и -1,5 % к уровню 2018 года соответственно).

В прогнозный период динамику развития отрасли будут определять истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западная Сибирь, Урал, Поволжье). Спад добычи нефти будет компенсироваться за счет увеличения коэффициента извлечения нефти на "зрелых" месторождениях и расширения площадей бурения, а также внедрения новых технологий и ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки, отмечает ведомство. Также будет наблюдаться сохранение объемов поставок нефти на внутренний рынок на уровне 51-52 % от объема добычи нефти в целях обеспечения потребностей российских нефтеперерабатывающих предприятий.

В 2019 году объемы нефти, поставленной для первичной переработки, оцениваются на уровне 291 млн тонн, что практически соответствует уровню 2018 года (+0,2%). К 2022 году поставки нефти для первичной переработки могут увеличиться по сравнению с 2018 годом на 2,8 млн. тонн. Ожидается, что будет расти выпуск основных видов "светлых" нефтепродуктов за счет ввода в среднесрочном прогнозном периоде производственных установок вторичной переработки нефтяного сырья по выработке компонентов автомобильного бензина и дизельного топлива. Кроме того, в прогнозном периоде также планируется ввод установок глубокой переработки нефти, а также оптимизация корзины нефтепродуктов.