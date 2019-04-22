Компании РФ снова смогут обращаться в иностранный арбитраж

22 апреля. FINMARKET.RU - В 2016 году вступил в силу закон о реформе арбитража (третейского разбирательства). До этого российские компании могли судиться в любом арбитраже за рубежом. Потом его решение требовалось утвердить в российском суде. Как правило, все корпоративные споры и решались за рубежом.

После реформы все корпоративные споры - об акциях или долях в российских компаниях либо об акционерных соглашениях - должны рассматриваться только в тех арбитражах, которые получили в России статус постоянно действующего арбитражного учреждения. Его выдает Минюст, пишут "Ведомости" . Сегодня таковых всего четыре, и все российские: Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате, Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Но теперь к ним добавится и первый иностранный. В начале апреля Минюст выдал гонконгскому арбитражу положительную рекомендацию на получение такого статуса, говорится в сообщении министерства. Согласно законодательству, до 25 апреля Минюст должен включить HKIAC в свой список.

Как говорит президент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко и подтверждает представитель Минюста, до гонконгского такую заявку не подавал ни один иностранный центр.

HKIAC рассматривает более 200 дел в год, за последние 6 лет с российским участием было всего 6 споров.

Самые популярные арбитражи у российских компаний - Лондонский международный коммерческий(LCIA), Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже (ICC) и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC). Гонконг входит в пятерку лучших мировых арбитражей по разным рейтингам, в списках его арбитров - мировая элита, рассказывает партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Дмитрий Степанов. Одна из причин интереса Гонконгского международного арбитражного центра - поиск новых клиентов в России, добавляет партнер White & Case Юлия Загонек.

По ее словам, споры, которые не попадают под ограничения российских законов, вряд ли перетекут в HKIAC, для них ничего не поменяется: в остальных случаях опция выбрать иностранного игрока очень важна для российского бизнеса, особенно для тех, чьи споры вытекают из контрактов, заключенных по иностранному праву.

Многие соглашения с возможностью рассмотрения споров в иностранных арбитражах заключены сторонами, у которых есть активы за рубежом, указывает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Общемировая статистика гласит, что обычно решение арбитража исполняют добровольно, потому что его можно исполнить не только в России, но и в любой другой стране, где есть активы компании и действует Нью-Йоркская конвенция, подтверждает Ю.Загонек.

Однако в российских компаниях примерно с 2012 г. ощутим тренд на перенос сделок, а вслед за ними и судебных процессов в ту юрисдикцию, где находится актив, рассказывает Д.Степанов. По его словам, если раньше много инвестиций приходило из-за рубежа и инвесторы могли требовать обязательного разрешения споров за границей, то теперь основное софинансирование - из российских банков, которые закономерно настаивают на рассмотрении споров внутри России.

Кроме того, говорит Д.Степанов, разбирательства в арбитражных судах довольно дорогие, и издержки на зарубежный арбитраж в $10-20 млн слишком велики для средних и небольших компаний или сделок.