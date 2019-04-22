Система ОМС эффективнее чистой бюджетной модели

22 апреля. FINMARKET.RU - Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) эффективнее чистой бюджетной модели, но далека от принципов рыночного регулирования. Такой вывод содержится в докладе экспертов ВШЭ о состоянии страховой медицины в стране. Из доклада следует, что обратной дороги к бюджетной модели медицины у РФ нет, пишет "Коммерсант". Авторы выявили «статистически значимую связь» бюджетной модели с показателем смертности детей в возрасте до пяти лет и со стандартизированным коэффициентом смертности (СКС). В странах с системой медстраха СКС от ишемической болезни сердца ниже на 50%; от болезней сердечно-сосудистой системы для лиц не старше 64 лет и для всех возрастов — ниже на 24% и на 11,3% соответственно; от цереброваскулярных заболеваний — на 15% ниже. Уровень госпитализации в страховых системах на 23%, а средний срок пребывания на больничной койке — на 7,4% ниже, чем при бюджетной модели (в Белоруссии, где она действует, уровень госпитализации на 46% выше российского). Впрочем, эксперты ВШЭ напоминают: полноценно страховой система ОМС не является. Из четырех страховых принципов в России работает лишь один — возможность выбора страховщика гражданами, но нет равновесия между доходами компании и ее обязательствами, она не несет финансовой ответственности за перерасход средств на медпомощь гражданам, а последние не могут выбрать величину страхового покрытия по полису.

Кроме того, стоимость программы ОМС определяется не актуарной оценкой будущих расходов застрахованных, а политическими решениями о допустимости увеличения нагрузки на работодателей, которые платят взносы за работников, и на бюджетную систему (за неработающее население). Страховщики получают от территориального фонда ОМС средства, исходя из дифференцированных подушевых нормативов, и не несут финансовой ответственности за оплату медицинской помощи, если расходы на нее превышают выделенные средства – если это происходит, страховщик обращается за субсидией.

Отвечая сторонникам вывода страховщиков из системы ОМС (о необходимости такого шага в разное время говорили сенаторы и депутаты Госдумы), они отмечают, что экономия составит не более 10 млрд руб. и обернется существенным ростом затрат фондов на создание баз данных застрахованных, заключение договоров с клиниками, выстраивание контроля счетов на оплату медпомощи и проведение экспертизы ее качества.

Исходя из этого, перспективным эксперты ВШЭ видят введение рисковой модели ОМС, пишет "Коммерсант". На страховщиков предлагается возложить ответственность за сверхнормативные расходы на оказание медпомощи. Их предлагается превратить в реальных покупателей медуслуг, дополнив гарантированную государством медпомощь расширенными страховыми продуктами, которые компании будут продавать уже за деньги. Террфонды ОМС в такой модели предложено оставить — они разделят со страховщиками ответственность за покрытие сверхплановых расходов. Авторы ссылаются на пример Нидерландов, где компании несут финансовую ответственность за 92% отклонений расходов от плановых — 8% ретроспективно субсидирует государство.