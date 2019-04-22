Инвесткомпании заработали на частных инвесторах

22 апреля. FINMARKET.RU - В 2018 году, согласно отчетности 63 компаний, имеющих брокерскую и другие сопутствующие лицензии, их выручка составила 27,7 млрд руб., превысив показатель предшествующего года на 7,7%. По оценке "Коммерсанта" , на эти структуры приходится более 97% рынка. Семь компаний, попадающих в выборку, не раскрыли полностью отчетность, поэтому их результаты не учитывались. Ряд компаний входят в состав банковских холдингов, поэтому их результаты не всегда корректно отражают место группы на рынке.

Основная доля в общей выручке рассмотренных компаний приходится на комиссию от брокерских операций — 20,2 млрд руб., или более 73%. Рост к 2017 году составил 15,6%. Он мог быть выше, однако, по словам участников рынка, на доходы негативно влияет волатильность, которая в прошлом году на фоне двух раундов расширения американских санкций против РФ резко выросла.

Высокая волатильность на рынке негативно сказалась на доходах брокеров. В частности, вторая по величине статья доходов от консультационных и информационных услуг сократилась за год на 23%, до 4,8 млрд руб. Из-за высоких геополитических рисков произошло снижение спроса корпораций на данные услуги. По данным Refinitiv, только в сегменте сделок слияний суммарный объем проведенных сделок снизился на 33%, до $14,5 млрд. В то же время участники рынка отмечают рост спроса на консультационные услуги со стороны розничных инвесторов. «В минувшем году отмечается стабильный рост в сегменте инвестиционного консультирования. Увеличение портфеля клиентов в 2018 году составило более 40% по сравнению с 2017 годом»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Снизились доходы и от оказания услуг маркетмейкера. По оценкам “Коммерсанта”, компании заработали на этом только 490 млн руб., что на 5,4% ниже показателя 2017 года. Услуга требуется по инструментам с низкой или недостаточной ликвидностью.

В то же время минувший год стал для брокерских компаний рекордным с точки зрения привлечения новых клиентов. По данным Московской биржи, общее число уникальных брокерских счетов выросло на 650 тыс. штук и вплотную приблизилось к уровню 2 млн. Основной вклад пришелся на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), количество которых выросло более чем вдвое, до 600 тыс. штук. По оценкам “Коммерсанта"”, на брокерских ИИС граждане разместили в прошлом году более 80 млрд руб.