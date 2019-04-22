Минтранс готовит новую методику учета задержек рейсов

22 апреля. FINMARKET.RU - Новая методика оценки регулярности полетов разрабатывается для обновления нормативных документов гражданской авиации, изданных еще в СССР, сообщили "Известиям" в Минтрансе. Представитель ведомства отметил, что министерство уже запросило предложения от перевозчиков и аэропортов.

В конце 2018 года свой вариант документа о пунктуальности перевозчиков замминистра транспорта Александру Юрчику направила ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации. В письме, с которым ознакомились "Известия", говорится, что советская методика не учитывает современных реалий.

В ассоциации указали, что используемая для учета пунктуальности авиакомпаний форма 30-ГА предусматривает только два вида задержек рейсов -- по метеоусловиям и из-за отсутствия горюче-смазочных материалов. Но это "не позволяет выявлять причины задержек и принимать соответствующие меры по предотвращению подобных случаев в дальнейшем". Поэтому ассоциация предлагает детализировать причины: по вине аэропорта, эксплуатанта воздушного судна (авиакомпании), хендлера (оператора), по метеоусловиям и в связи с отсутствием ГСМ.

В действующей методике нет четких определений базовых понятий, а также нарушено взаимодействие операторов и авиакомпаний при расследовании причин задержек самолетов, подчеркнул в беседе с "Известиями" представитель Домодедово. Кроме того, по его словам, документ не унифицирован с системами учета Европы и США, а также в нем не конкретизированы виды перевозок, по которым определяется пунктуальность.

По словам исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, сейчас ответственность перед пассажиром за задержанный рейс несет перевозчик. В свою очередь, авиакомпания не всегда может предъявить претензии организации, обслуживающей воздушное судно, либо аэропорту. Единый документ, по словам эксперта, поможет урегулировать спорные ситуации, определить виновного и взыскать с него убытки.

Создание единой методики позволит выявлять истинные причины задержки рейсов и устранять их, что в перспективе приведет к повышению пунктуальности авиакомпаний, то есть пассажирам придется реже часами сидеть в аэропортах в ожидании рейса, считает директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

В ассоциации "Аэропорт" ГА и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) согласны, что отрасли необходим единый

-- Но мы считаем, что нельзя всю ответственность вешать на аэропорты. Действительно, есть срывы подачи спецтранспорта, обслуживания пассажиров. Но нужно учитывать и другие факторы, -- сказал "Известиям" председатель ассоциации "Аэропорт" ГА Виктор Горбачев.

Непунктуальность авиакомпаний в совокупности с другими причинами (задержка зарплаты персоналу, задолженность за обслуживание самолетов и за топливо) может привести к ограничению действия сертификата эксплуатанта -- основного документа, разрешающего полеты. Но чтобы это произошло, согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП), перевозчик должен задержать или отменить более 20% рейсов в течение календарного месяца без учета срывов рейсов по метеоусловиям.