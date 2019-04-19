Регионы заведут собственные "песочницы"

19 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития представило на публичное обсуждение новую версию законопроекта об экспериментальных правовых режимах — "регуляторных песочницах" — для цифровых инноваций. Она предполагает, что решение о проведении экспериментов по внедрению таких режимов можно будет принимать не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Интересы бизнеса при этом будет представлять единая организация, которая может быть создана под эгидой правительства, пишет "Коммерсант".

Принятие закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) предусмотрено регуляторной частью нацпроекта "Цифровая экономика". Он должен позволить апробировать перспективные цифровые технологии, выводя их из-под ограничений действующего регулирования. Проект такого документа подготовлен Минэкономразвития при участии фонда "Сколково" и Центра стратегических разработок. В пояснительной записке к нему отмечается, что подобные инструменты уже используются в мировой практике (преимущественно на рынке финансовых услуг) и среди прочего позволяют снизить юридические риски для участников рынка и сократить время и издержки на внедрение инновационных продуктов.

Как напоминает "Ъ", "песочницы" предполагается вводить для новых средств и систем, созданных на основе технологий больших данных, нейротехнологий и искусственного интеллекта, системы распределенных реестров, квантовых технологий, промышленного интернета, компонентов робототехники и сенсорики, технологий виртуальной и дополненной реальностей и пр. Сфера их применения практически не ограничивается (исключения — оборонная сфера, ликвидация чрезвычайных ситуаций, судопроизводство, исполнение наказаний). Кроме того, условия проведения экспериментов на финансовом рынке будут определяться только Банком России.

Новая версия законопроекта предполагает, чтоможно будет вводить не только на федеральном уровне, но и на уровне отдельных субъектов. Кроме того, вместо предлагавшихся ранее экспертных советов с участием бизнеса в рамках каждой "песочницы" теперь предлагается создать под эгидой правительства единую организацию, представляющую интересы предпринимательского сообщества. Ее юрисдикция не будет распространяться на финансовые ЭПР, однако аналогичную структуру в рамках своей сферы ответственности может создать ЦБ. Бизнесу предлагается рассматривать предложения о создании ЭПР, участвовать в мониторинге и оценке результатов экспериментов и вести консультации с регуляторами. Разногласия между бизнесом и чиновниками (или между заинтересованными ведомствами) предполагается снимать с помощью специальных координационных органов при правительстве либо непосредственно в Белом доме, пишет "Ъ".