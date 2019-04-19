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19 апреля 2019 года 10:00
Маркировка драгметаллов и драгкамней начнется с 2020 года
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Донат Сорокин/ТАСС
19 апреля. FINMARKET.RU - Обязательная маркировка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, которая была запланирована на этот год, откладывается до 1 января 2020 года. С этой даты Минфин РФ предлагает наконец сделать маркировку принудительной для всех участников рынка, которые связаны с оборотом драгоценной и ювелирной продукции в России. Одновременно с введением маркировки заработает мобильное приложение для покупателей, которые смогут на месте проверить, из чего и где на самом деле создано изделие. Все это предполагают разработанные Минфином поправки в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", пишет "Российская газета". Документ разработан по итогам эксперимента по маркировке, который длился с июня по ноябрь прошлого года. В нем приняли участие 97% компаний-добытчиков драгкамней, 77% аффинажных предприятий, 49% организаций, занимающихся огранкой, и 7% розничных ювелирных компаний, говорится в записке к проекту. Смысл эксперимента состоял в том, чтобы проверить, насколько реально отследить создание, например, кольца с бриллиантом на всех этапах. Для этого разработана государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Через систему удалось провести 707 партий общей стоимостью 12,4 млрд рублей. В ГИИС будут вводиться данные о производстве по всей цепочке - от недр до прилавка. Вносить данные в ГИИС в обязательном порядке после 2020 года должны будут все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые связаны с оборотом драгметаллов и камней, а также кредитные организации и Банк России. Доступ к системе будет и у Минфина, который наконец конкретизирует представление о том, каковы масштабы теневого оборота на ювелирном рынке России (в 2017 году министерство оценивало его в 58%). Планируется, что под маркировку попадут алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, драгметаллы в виде порошка (платина, палладий), необработанные серебро и золото, монетарное золото и собственно ювелирные изделия. Минфин также предлагает полностью освободить отечественных производителей изделий из серебра от обязанности клеймения и опробирования. Если производитель посчитает нужным, он сможет пройти процедуру добровольно. Эти поправки входят в законопроект о ГИИС. Сейчас от обязательного клеймения освобождены изделия до 3-х граммов. Полная отмена проб на серебро сократит сроки клеймения других изделий на 29%, считают в Минфине.
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Ключевые слова: РФ, драгметаллы, драгкамни, маркировка
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