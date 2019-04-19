Маркировка драгметаллов и драгкамней начнется с 2020 года

19 апреля. FINMARKET.RU - Обязательнаядрагоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, которая была запланирована на этот год, откладывается до 1 января 2020 года. С этой даты Минфинпредлагает наконец сделать маркировку принудительной для всех участников рынка, которые связаны с оборотом драгоценной и ювелирной продукции в России. Одновременно с введением маркировки заработает мобильное приложение для покупателей, которые смогут на месте проверить, из чего и где на самом деле создано изделие.

Все это предполагают разработанные Минфином поправки в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", пишет "Российская газета" . Документ разработан по итогам эксперимента по маркировке, который длился с июня по ноябрь прошлого года. В нем приняли участие 97% компаний-добытчиков драгкамней, 77% аффинажных предприятий, 49% организаций, занимающихся огранкой, и 7% розничных ювелирных компаний, говорится в записке к проекту.

Смысл эксперимента состоял в том, чтобы проверить, насколько реально отследить создание, например, кольца с бриллиантом на всех этапах. Для этого разработана государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Через систему удалось провести 707 партий общей стоимостью 12,4 млрд рублей.

В ГИИС будут вводиться данные о производстве по всей цепочке - от недр до прилавка. Вносить данные в ГИИС в обязательном порядке после 2020 года должны будут все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые связаны с оборотом драгметаллов и камней, а также кредитные организации и Банк России. Доступ к системе будет и у Минфина, который наконец конкретизирует представление о том, каковы масштабы теневого оборота на ювелирном рынке России (в 2017 году министерство оценивало его в 58%). Планируется, что под маркировку попадут алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды,в виде порошка (платина, палладий), необработанные серебро и золото, монетарное золото и собственно ювелирные изделия.

Минфин также предлагает полностью освободить отечественных производителей изделий из серебра от обязанности клеймения и опробирования. Если производитель посчитает нужным, он сможет пройти процедуру добровольно. Эти поправки входят в законопроект о ГИИС.

Сейчас от обязательного клеймения освобождены изделия до 3-х граммов. Полная отмена проб на серебро сократит сроки клеймения других изделий на 29%, считают в Минфине.