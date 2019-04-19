Россия не дотягивает до порога продбезопасности

19 апреля. FINMARKET.RU - России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности в 2018 году. В зоне риска находятся три сегмента сельхозрынка –– речь о молоке, картофеле и соли. Отечественные производители поставляют недостаточно собственной продукции для обеспечения населения. Это следует из проекта доклада Минсельхоза, на который ссылаются "Известия". Долю рынка местных товаров нужно увеличивать, но это противоречит интересам Белоруссии –– крупнейшего поставщика втоваров из "группы риска". К качеству молочных продуктов из соседней страны у Россельхознадзора не раз возникали претензии. Но эксперты говорят, что в условиях конкурентного рынка главная задача — развивать собственное производство.

Как указывается в докладе, в 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Еще ниже показатель по соли — 64,2% (а нужно не менее 85%). Несколько не дотянул до нужной цифры и картофель — 94,9% (доктрина предусматривает не менее 95%).

При этом выполнены показатели по производству отечественного зерна (99,4% при норме 95%), сахара (95,6% при норме 80%), масла растительного (81,5% при норме 80%), а также мяса и мясопродуктов (92,8% при норме 85%).

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" пояснили, что за последние годы Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам. Отставание наблюдается по молоку, однако реализация мер господдержки позволила увеличить производство сырья в 2018 году на 1,5% по сравнению с 2017-м –– до 30,6 млн т. Ведомство ожидает, что позитивный тренд продолжится и в 2019 году, а прирост производства составит 1,6% — до 31,1 млн т.

Не выполняются необходимые показатели продбезопасности по картофелю, но цифры незначительные, считают в Минсельхозе. В 2018-м производство картофеля во всех категориях хозяйств составило 22,4 млн т (+3,2%) и в нынешнем году его сбор останется на том же уровне. А что касается соли, то ее объемы производства в отличие от других видов продовольствия зависят в большей степени от конъюнктуры рынка, сказали в ведомстве.

Что касается соли, то производственная база отечественных изготовителей позволяет полностью закрыть внутреннее потребление и нарастить экспорт, сказал "Известиям" зампредправления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Но дорогая логистика пока не дает полностью реализовать потенциал отрасли.