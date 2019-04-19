К повышение пенсионного возраста, возможно, придется прибегнуть еще раз

19 апреля. FINMARKET.RU - Власти повысили пенсионный, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка. Отставание уровня пенсий от уровня зарплат будет нарастать, а значит, вести к падению качества жизни людей, выходящих на пенсию, следует из доклада Юрия Горлина и Виктора Ляшка "Повышение пенсионного возраста: пейзаж после...", представленного на ХХ апрельской конференции в Высшей школе экономики. После 2028 г. властям, не исключено, придется вернуться к обсуждению нового повышения пенсионного возраста, и хотя до этого еще далеко, обсуждать нерешенные проблемы лучше начать сейчас, пишут "Ведомости".

При повышении пенсионного возраста главный ориентир – не индексация по уровню инфляции, а отношение среднего размера страховойпо старости к средней зарплате – так называемый коэффициент замещения, который характеризует выполнение пенсией своей основной функции, т. е. компенсации утрачиваемого заработка людей.

Повышение пенсионного возраста в том виде, в котором оно было одобрено, дало результат. Без него коэффициент замещения снизился бы с 32,8% в 2018 г. до 27,9% к 2030 г. и до 22,9% к 2050 г., если исходить из более-менее реалистичного прогноза роста ВВП на 1,5% в год, подсчитали эксперты РАНХиГС. А повышение возраста выхода на пенсию при том же росте ВВП динамику снижения замедляет – 32,8% в 2018 г., 32,1% в 2030 г. и 26,5% в 2050 г. Но разрыв пенсий и зарплат будет увеличиваться и при ускорении роста экономики. Напротив, чем выше будут темпы роста ВВП, тем больше пенсии будут отставать от зарплаты, отмечает Горлин. Дело в том, что рост ВВП, конечно, в какой-то пропорции ведет к росту зарплат, но пенсии если и растут, то в меру роста доходов Пенсионного фонда (ПФР), а их будет в том числе сдерживать рост демографической нагрузки и проч. (а купировать проблемы за счет наращивания трансферта правительство как раз и хотело бы избежать). Так уже было недавно: в нулевые при бурном росте экономики среднемесячные зарплаты увеличивались быстрее пенсий, в результате коэффициент замещения снизился – к 2007 г. до 22,9% с 34,7% в 1997 г., подсчитали эксперты РАНХиГС. Государству совокупно за три года пришлось увеличить пенсии в 2,4 раза (на 76% в реальном выражении) прежде всего за счет увеличения бюджетных трансфертов ПФР на 3,6 п. п. ВВП.

Если допустить, что пенсионная система останется неизменной (т. е. основанной на принципе солидарности, при которой пенсии сегодняшним пенсионерам выплачиваются за счет пенсионных взносов из зарплат работающих), то в не столь отдаленном будущем купированные пока проблемы вернутся, пишут "Ведомости". Пенсионные обязательства государства будут расти, возникнет риск устойчивости пенсионной системы, а после 2024 г. и особенно после 2028 г., когда закончится переходный период пенсионной реформы, возможности сохранения заявленного государством роста пенсий (к которому уже "привыкнет" население) будут ограничены, отмечается в докладе. До 2028 г. ситуация более-менее предопределена, если не будет катаклизмов, отмечает Горлин, более отдаленные годы прогнозировать сложнее. Надо ли что-то предпринимать сегодня, завтра и до 2024 г. – не ясно, но, имея в виду инерционность пенсионной системы, обсуждение проблем в пока далекой перспективе нельзя откладывать надолго, уверен Горлин. Как минимум надо отойти от представления, что с нынешним повышением пенсионного возраста все проблемы пенсионной системы решены: даже к такому болезненному решению, как еще одно повышение пенсионного возраста, не исключено, придется прибегнуть еще раз. Очевидно, что и правительству стоит задуматься о рисках – хотя бы потому, что его планы строятся на прогнозе Минэка с ростом ВВП более 3% после 2020 г.,пишут "Ведомости".