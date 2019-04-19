Как еще поддержать отечественного производителя

19 апреля. FINMARKET.RU - Власти ищут способы получить максимальную отдачу от 25,7 трлн руб., которые предполагается потратить на национальные проекты. Одна из идей, посетивших чиновников, – так ограничить возможности исполнителей национальных проектов, чтобы те покупали в первую очередь российские товары, пишут "Ведомости".

Как видно из протокола совещания, прошедшего на прошлой неделе, помощник президента Андрей Белоусов признал требование закупать подотечественное оборудование целесообразным, рекомендовал Минпромторгу составить список подходящего российского оборудования и перечень законов, которые нужно будет изменить ради новых правил, сообщает газета, ознакомивщись с копией протокола совещания, подлинность документа подтвердили три федеральных чиновника.

Президент Владимир Путин подписал при инаугурации указ, в котором перечислено 12 национальных проектов. Они нужны, чтобы улучшить здравоохранение, образование, культуру и экологию, чтобы построить жилье и дороги, чтобы поддержать занятость и малый бизнес. Исполнение нацпроектов потребует закупок медицинского и строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для жилищно-коммунального хозяйства и транспорта почти на 6 трлн руб., сообщал Путин в послании Федеральному собранию: "И эти ресурсы должны работать здесь, в России".

Сейчас в положении о госзаказе уже есть прямые запреты на покупку иностранных товаров, есть и приоритет у российских производителей. Но министерства должны были подготовить новые списки российского оборудования, которое подходит для национальных проектов, должны были разобраться, что уже есть и какого качества, объясняет федеральный чиновник, и некоторые министерства подготовили вполне качественные перечни, а некоторые не успели и будут списки доделывать. В согласии с этими списками и будет принято решение, какие именно ограничения для закупок для нацпроектов стоит ввести.

Если все необходимое оборудование у исполнителя уже есть и оно иностранное, ему не придется покупать новое российское, успокаивает чиновник: речь идет о дополнительных закупках. Также, по его словам, нет задачи запретить покупку любого иностранного оборудования.

Возможность пользоваться чужой техникой планируется оставить – если не найдется российских аналогов, равных ей по качеству, уверяет издание чиновник: "Закупать оборудование низкого качества никто не хочет и не будет". Не исключается и кооперация с иностранными производителями, оставляет надежду федеральный чиновник, особенно если иностранцы будут готовы привести в Россию технологии и локализовать производство.