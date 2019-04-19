Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем

19 апреля. FINMARKET.RU - Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей (СБП) были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета,— то есть, по сути, "пробивкой" наличия счета абонента в банке, пишет "Коммерсант", приводящий мнение представителей банков—участников СБП. Причины могут быть разные, как тестирование системы гражданами, так и действия мошенников. И именно риски в СБП, где все платежи безотзывные, побуждаютустанавливать лимиты по СБП существенно ниже допустимого уровня — 600 тыс. руб. Однако со временем конкуренция за клиентов приведет выравниванию лимитов, считают эксперты.

Максимальный лимит одного перевода СБП установлен на уровне 600 тыс. руб. Но банки-участники могут устанавливать лимиты ниже максимума, чем активно пользуются.

В НСПК объясняют разницу в лимитах разными системами управления рисками, и банкиры этого не отрицают. По словам директора дизайн-офиса СКБ-банка Виталия Копысова, 90% всех операций в СБП — это неудачные попытки сделать перевод человеку в тот банк, где у того нет счета.

Это может происходить потому, что клиенты привыкают к новой услуге, тестируя варианты использования, полагает замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

Но старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов уверен, что дело не только во множестве тестовых операций. "Любой новый сервис денежных переводов может порождать и новые схемы социальной инженерии",— отметил он. "Это вполне могут быть мошеннические действия. Показатель в 90% настораживает,— отмечает начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.— Нельзя исключить, что злоумышленники могут подобным образом выявлять счета определенных лиц в банках, чтобы впоследствии атаковать их". Но важно посмотреть долю несостоявшихся переводов в динамике, указывает эксперт. Впрочем, в ЦБ по данному вопросу настроены оптимистично.

Еще одна причина ограничения лимитов насамими банками — скорость переводов в системе.

Эксперты уверены, что в будущем ситуация "выравняется". "Когда клиенты опробуют систему быстрых платежей, они станут чаще при выборе банка смотреть в том числе и на лимит переводов, что приведет к их неминуемому выравниванию,— полагает управляющий директор по методологии агентства "Национальные кредитные рейтинги" Станислав Волков.— Сейчас же система только запущена, банки и их клиенты присматриваются к новой услуге и лимиты не столь важны".

Пока же главная задача для банка — доступно донести до конечного потребителя свои условия перевода по СБП в пределах лимитов, чтобы не вводить их в заблуждение. Но полной и доступной информации по лимитам переводов и иным существенным условиям в СБП “Ъ” не удалось найти на сайте ни у одного из банков.