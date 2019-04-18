Инфляция в апреле складывается ниже темпов марта

Инфляция в апреле пока складывается ниже темпов марта, сообщил глава департамента Банка России Алексей Заботкин. Показатель с поправкой на сезонность уже находится вблизи 4%

18 апреля. FINMARKET.RU -в апреле пока складывается ниже темпов марта, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в кулуарах форума "Казначейство-2019", организованном Национальной финансовой ассоциацией. "Мы можем сказать, что, исходя из данных, которые мы имеем за последние недели, выглядит так, что инфляция по апрелю пока складывается ниже темпов марта. Какая она будет..., нам ещё до конца апреля - две недели", - сказал он.

Выступая на форуме, А.Заботкин сообщил, что инфляция в России с поправкой на сезонность уже находится вблизи 4%, может остаться вблизи таргета до конца 2019 года. "Мы полагаем, что текущая инфляция с поправкой на сезонность находится вблизи 4% уже сейчас и, скорее всего, будет находиться вблизи этого уровня в течение остатка этого года", - сказал А.Заботкин. По его словам, недельные данные по инфляции с момента последнего заседания совета директоров ЦБ по ставке 22 марта 2019 года это подтверждают.

Годовая инфляция по итогам 2019 года прогнозируется Банком России на уровне 4,7-5,2%. К цели этот показатель вернется в начале 2020 года и сохранится вблизи таргета на всем прогнозом горизонте, напомнил А.Заботкин.

Согласно данным Росстата, в марте инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,3% после 5,2% в феврале.

Минэкономразвития сохранило прогноз инфляции в РФ в 2019 году на уровне 4,3%. Министерство ожидает, что инфляция, которая по итогам февраля выросла в годовом выражении до 5,1%, уже в январе 2020 г опустится ниже 4%.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ считает, что динамика инфляции в феврале-марте обусловлена разовыми факторами. В частности, укреплением рубля и сдерживанием роста цен на бензин. "Ситуация февраля-марта - она удовлетворительна. Мы наблюдаем, что с поправкой на сезонность индекс потребительских цен находится вблизи тех темпов, которые согласуются с целью по инфляции в 4%. Уже в феврале мы к этому уровню приблизились, в марте мы опустились чуть ниже этого уровня, если смотреть на общий индекс потребительских цен, с вычетом волатильных компонентов мы были чуть ниже этого уровня буквально уже в феврале", - сказал он на форуме.

"Вместе с тем динамика инфляции февраля-марта отчасти обусловлена временными разовыми факторами. Одним из них является значительное укрепление рубля с начала года. Это, безусловно, оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, особенно в части непродовольственных товаров и импортируемых категорий продовольствия. Второй значимый фактор - это продолжение действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями, которые удерживают цены на нефтепродукты фиксируемыми последние два месяца после разового повышения в январе, чтобы отразить уровень НДС. Соответственно, инфляция в части нефтепродуктов - она сейчас ниже сезонной нормы", - пояснил А.Заботкин.

"Ещё один фактор - то, что по ряду категорий продовольствия, которые весьма активно дорожали в ноябре-декабре, сейчас наблюдается отрицательная ценовая динамика, что тоже мы расцениваем как разовый фактор. Поэтому с поправкой на эти соображения, наверное, наша текущая оценка складывается вблизи, но, скорее, чуть выше, нежели чуть ниже сезонно сглаженной траектории, которая соответствует нашей цели", - добавил он.