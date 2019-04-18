Средняя зарплата через шесть лет достигнет 63,4 тыс. руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средняя номинальнаяв России в 2024 году превысит 63 тыс. рублей, пишут "Известия", ссылаясь на сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленные Минэкономразвития. По итогам прошлого года размер оплаты труда в среднем по стране составил 43,4 тыс. рублей, то есть к 2024 году он увеличится на 46% к уровню 2018-го. Драйверами повышения станут IT-сфера, финансовая отрасль, логистика и перевозки, сообщили "Известиям" в компаниях по поиску работы. Однако даже через шесть лет россияне будут получать меньше, чем им необходимо для достойной жизни.

Хоть в номинальном выражении ежегодный рост размера оплаты труда и будет колебаться в диапазоне 5,8–6,8%, в реальном всё будет не настолько радужно. Темпы повышения составят 1,1–2,7% в год, говорится в обновленном макропрогнозе министерства, с которым ознакомились "Известия". В 2019-м ведомство ожидает, что средняя зарплата достигнет 46,1 тыс. рублей.

Даже через шесть лет номинальная зарплата в стране будет оставаться ниже, чем необходимо гражданам. Ранее россияне заявили, что для достойной жизни им в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей. А трети российских семей не хватает денег на обувь, отмечал Росстат, который находится в ведении Минэкономразвития.

Среднемесячная номинальная зарплата исчисляется на основании показателей до удержания НДФЛ, включая премии, бонусы и компенсации, объяснила руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при ПравительствеГульнара Ручкина. Она добавила, что размер оплаты труда формируется под воздействием различных факторов, таких как соотношение спроса и предложения, конкуренция на кадровом рынке и размер налоговых обязательств.

В целом Минэкономразвития ожидает благоприятной ситуации на рынке труда. Благодаря повышению пенсионного возраста, численность рабочей силы увеличится с 76,2 млн человек в 2018 году до 76,8 млн в 2024-м. При этом безработица не вырастет, а, наоборот, сократится: с 4,8% в прошлом году до 4,5% через шесть лет.