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18 апреля 2019 года 09:40
ЦБ увидел риски сбоев платежей из-за санкций
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Сергей Савостьянов/ТАСС
Клиенты как минимум трети российских банков могут лишиться возможности пользоваться картами и покупать товары онлайн. В Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК) видят такие риски после заморозки операций по "пластику" Еврофинанс Моснарбанка, пишут "Известия", ссылаясь на топ-менеджер НСПК. В связи с этим регулятор и его агент планируют рекомендовать российским банкам переходить на отечественное программное обеспечение. Два источника в финансовых кругах сообщили "Известиям", что ЦБ уже проинформировал кредитные организации об этой угрозе. Для них крайне важно оценивать риски подрядчиков услуг по обработке платежей, прежде чем заключать с ними контракт, подчеркнули в Банке России. Санкции США против российской финансовой системы могут "уронить" платежи как минимум в 120 кредитных организациях, уверены эксперты. Значительная часть рынка процессинга (обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов) в России приходится на компании с корнями в США или Европе. В связи с этим ЦБ и НСПК планируют предупредить отечественные банки о том, что им лучше перейти на программное обеспечение российских компаний, рассказал "Известиям" топ-менеджер НСПК (на 100% принадлежит ЦБ). Это необходимо для того, чтобы в случае рестрикций стран Запада платежи по картам в России не были заморожены. "Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли", — заявил он. По словам источника в банке из топ-10, регулятор уже информирует финансовые организации о такой опасности. Он уведомляет о необходимости детальной оценки угроз, связанных с аффилированностью внешних провайдеров банков с западными компаниями. В пресс-службе ЦБ "Известиям" сообщили: крайне важно, чтобы банки, прежде чем передавать часть своих функций внешним подрядчикам, внимательно оценивали связанные с этим риски, особенно в части бесперебойности работы. Там добавили, что уже подготовили предложения по изменению законодательства, "направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках". Они будут рассмотрены при обсуждении поправок к закону "О национальной платежной системе" ко второму чтению. При этом в регуляторе не ответили на вопрос, предупреждают ли они банки о рисках сбоев электронных платежей (аналогичных прецеденту с Еврофинанс Моснарбанком), если страны Запада распространят эти санкции на другие российские организации. В пресс-службе НСПК не ответили на аналогичный вопрос "Известий".
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