ЦБ увидел риски сбоев платежей из-за санкций

Клиенты как минимум трети российских банков могут лишиться возможности пользоваться картами и покупать товары онлайн. В Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК) видят такие риски после заморозки операций по "пластику" Еврофинанс Моснарбанка, пишут "Известия", ссылаясь на топ-менеджер НСПК. В связи с этим регулятор и его агент планируют рекомендовать российским банкам переходить на отечественное программное обеспечение. Два источника в финансовых кругах сообщили "Известиям", что ЦБ уже проинформировал кредитные организации об этой угрозе. Для них крайне важно оценивать риски подрядчиков услуг по обработке платежей, прежде чем заключать с ними контракт, подчеркнули в Банке России.США против российской финансовой системы могут "уронить"как минимум в 120 кредитных организациях, уверены эксперты.

Значительная часть рынка процессинга (обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов) в России приходится на компании с корнями в США или Европе. В связи с этим ЦБ и НСПК планируют предупредить отечественныео том, что им лучше перейти на программное обеспечение российских компаний, рассказал "Известиям" топ-менеджер НСПК (на 100% принадлежит ЦБ). Это необходимо для того, чтобы в случае рестрикций стран Запада платежи по картам в России не были заморожены.

"Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли", — заявил он.

По словам источника в банке из топ-10, регулятор уже информирует финансовые организации о такой опасности. Он уведомляет о необходимости детальной оценки угроз, связанных с аффилированностью внешних провайдеров банков с западными компаниями.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" сообщили: крайне важно, чтобы банки, прежде чем передавать часть своих функций внешним подрядчикам, внимательно оценивали связанные с этим риски, особенно в части бесперебойности работы. Там добавили, что уже подготовили предложения по изменению законодательства, "направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках". Они будут рассмотрены при обсуждении поправок к закону "О национальной платежной системе" ко второму чтению.

При этом в регуляторе не ответили на вопрос, предупреждают ли они банки о рисках сбоев электронных платежей (аналогичных прецеденту с Еврофинанс Моснарбанком), если страны Запада распространят эти санкции на другие российские организации. В пресс-службе НСПК не ответили на аналогичный вопрос "Известий".