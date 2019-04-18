Реновацию по всей России предлагают проводить не по-московски

18 апреля. FINMARKET.RU - Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга разработали и внесли в Госдуму законопроект "О реновации жилищного фонда РФ". Авторы законопроекта отмечают "острую актуальность проблемы обновления жилищного фонда" в стране и предлагают решать ее через реновацию, ссылаясь на московский опыт, пишет "Коммерсант"

Но предложенные правила реновации для всей страны воспроизводят московские частично. Принципиальным отличием всероссийской реновации от столичной является то, что в Москве освобождаемая после сноса домов территория может быть использована только под строительство жилья, тогда как регионам предлагается разрешить использовать и строительство других объектов, помимо жилья. Более того, регионам предлагают дать право менять "целевое назначение земельного участка".

Но общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский опасается, чтоне коснется старых построек в центре городов, а под строительство "будут использовать бывшие промзоны на окраинах".

Реновация в столице ведется за счет средств городского бюджета, а законопроект для остальных регионов допускает также "инвестиционный" вариант на принципах государственно-частного партнерства. В пояснительной записке к проекту говорится, что московский "опыт нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ". Одна из причин в том, что "российскиене обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица". Поэтому московский вариант реновации допускает снос жилья кварталами, а в законопроекте для всей страны допускается реновация "в отношении отдельного многоквартирного дома", а также в "отношении квартала, микрорайона, района или их частей".

Столичное правительство не включает в программу реновации аварийное жилье, а законопроект для всей страны допускает реновацию домов, "включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".

В регионах говорят о несопоставимости финансовых возможностей столицы и других субъектов РФ. Региональные депутаты сомневаются, что регионы смогут получить достаточное количество федеральных средств, а местные компании могут не потянуть большие объемы работ.