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18 апреля 2019 года 09:40
Реновацию по всей России предлагают проводить не по-московски
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Сергей Бобылев/ТАСС
18 апреля. FINMARKET.RU - Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга разработали и внесли в Госдуму законопроект "О реновации жилищного фонда РФ". Авторы законопроекта отмечают "острую актуальность проблемы обновления жилищного фонда" в стране и предлагают решать ее через реновацию, ссылаясь на московский опыт, пишет "Коммерсант". Но предложенные правила реновации для всей страны воспроизводят московские частично. Принципиальным отличием всероссийской реновации от столичной является то, что в Москве освобождаемая после сноса домов территория может быть использована только под строительство жилья, тогда как регионам предлагается разрешить использовать и строительство других объектов, помимо жилья. Более того, регионам предлагают дать право менять "целевое назначение земельного участка". Но общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский опасается, что реновация не коснется старых построек в центре городов, а под строительство "будут использовать бывшие промзоны на окраинах". Реновация в столице ведется за счет средств городского бюджета, а законопроект для остальных регионов допускает также "инвестиционный" вариант на принципах государственно-частного партнерства. В пояснительной записке к проекту говорится, что московский "опыт нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ". Одна из причин в том, что "российские регионы не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица". Поэтому московский вариант реновации допускает снос жилья кварталами, а в законопроекте для всей страны допускается реновация "в отношении отдельного многоквартирного дома", а также в "отношении квартала, микрорайона, района или их частей". Столичное правительство не включает в программу реновации аварийное жилье, а законопроект для всей страны допускает реновацию домов, "включенных в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда". В регионах говорят о несопоставимости финансовых возможностей столицы и других субъектов РФ. Региональные депутаты сомневаются, что регионы смогут получить достаточное количество федеральных средств, а местные компании могут не потянуть большие объемы работ.
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Ключевые слова: Россия, регионы, реновация, предложения
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