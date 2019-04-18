Доля среднего класса в РФ сократилась с 60% до 47%

18 апреля. FINMARKET.RU - Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу в. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 г., свидетельствуют итоги ежеквартального опроса "Потребительский индекс Иванова", который проводится по заказу "Сбербанк CIB" (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса). Доля считающих, что ихниже среднего уровня, выросла на столько же - с 35% до 48%, пишут "Ведомости"

Резкое сокращение среднего класса произошло в 2015-2017 гг., в последние 15 месяцев его доля остается стабильной, замечает начальник аналитического подразделения "Сбербанк CIB" Ярослав Лисоволик. Если человек может откладывать, путешествовать, ходить в рестораны, то он относит себя к среднему классу, объясняет экономист, если же денег хватает только на основные траты - к классу "ниже среднего".

В Москве доля среднего класса с 2014 по 2018 гг. сократилась с 63% до 54%, а людей с низкими доходами - увеличилась с 27% до 39%, отмечают аналитики "Сбербанк CIB" в исследовании "Российские регионы: где находится потенциал роста?". В других регионах аналогичная ситуация: в Санкт-Петербурге доля среднего класса уменьшилась с 58% до 51%, в прочих городах-миллионниках - с 61% до 49%, в регионах - с 56% до 45%. Доля людей с низкими доходами увеличилась соответственно с 34% до 45%, с 34% до 48% и с 39% до 51%.

По данным Росстата, реальные доходы россиян падали 5 лет подряд - с 2014 по 2018 гг. (с учетом 5000 руб., выплаченных пенсионерам в 2017 г.) и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Причем Москва больше других пострадала от кризиса, указывают аналитики "Сбербанк CIB".

Как показал опрос, 32% москвичей и 43% жителей других регионов не имеют сбережений, 7% жителей столицы и 12% остальных граждан России обременены долгами. Дополнительные доходы москвичи намерены откладывать, а жители других регионов - потратить на погашение долгов.

Согласно выводам аналитикам "Сбербанк CIB", потребление будет восстанавливаться медленнее, чем доходы.

Минэкономразвития в скорректированном прогнозе социально-экономического развития ждет роста реальных доходов в 2019 г. на 1%, затем - его ускорения до 1,5% в 2020 г. и в последующие годы - до 2,2-2,4%.