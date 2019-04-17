Использование персональных данных - что предлагают эксперты

17 апреля. FINMARKET.RU - Эксперты Ассоциации юристов России предлагают прописать порядок использования так называемых больших данных - Big Data. Такую информацию собирают, например, владельцы социальных сетей или сотовые операторы, пишет "Российская газета"

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России в Московском государственном университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) провела "круглый стол" по вопросам правового статуса обезличенных данных в контексте развития технологий Big Data.

По мнению председателя комиссии московского отделения АЮР Александра Журавлева, одна из проблем сегодня в законодательстве в том, что недостаточно четко определено понятие "обезличенные данные". В итоге строгие условия защиты персональных данных распространяются и на информацию, косвенно связанную с тем или иным гражданином.

При этом, по мнению экспертов, формальные ограничения создают барьеры для реализации Национальной программы "Цифровая экономика". Поэтому представители правового сообщества предлагают модернизировать законодательство о персональных данных.

Как считает член комиссии московского отделения АЮР, кандидат юридических наук Александр Савельев, необходимо ввести разграничение между двумя основными группами обезличенных данных. Первая группа: собственно обезличенные данные, которые, сохраняя связь с физлицом, продолжают оставаться персональными данными. Вторая: данные, утратившие в результате их обработки связь с конкретным человеком (анонимными данными). По мнению А.Савельева, такие меры позволят облегчить использование данных, представляющих интерес для бизнеса, например, о предпочтениях групп пользователей, массивов геолокационных данных, зашифрованных данных и прочих.

Эксперты предлагают изменить механизм получения согласия от пользователя на обработку персональных данных. "Гражданин должен быть более вовлеченным в процесс распоряжения своими данными, для чего ему необходимо предоставить более гибкие и удобные инструменты для выражения своего волеизъявления и его возможного отзыва", - говорит А.Савельев.

Маркетологи смогут даже доплачивать человеку за разрешение читать его жизнь.